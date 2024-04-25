Алиев подтвердил, что Украина просила у него оружие

Алиев: Азербайджан отказался поставлять оружие Украине
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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, алиев ильхам
Ильхам Алиев заверил, что Азербайджан не будет финансировать ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев просил оружие у Азербайджана, однако страна отказалась его предоставлять. Об этом заявил глава республики Ильхам Алиев на пресс-конференции в Баку.

«Мы не передаем оружие Украине. Хотя нас и просят об этом, однако мы не можем и говорим про это публично, открыто. Мы не будем делать это», — заявил Ильхам Алиев. Его слова приводит telegram-канал «Sputnik Азербайджан».

Он отметил, что Азербайджан может только отправить гуманитарную помощь. Об оружии речи идти не может.

У украинских властей был шанс избежать военного конфликта с Россией. Однако им они не воспользовались. Об этом Алиев заявил, сравнивая российско-азербайджанские отношения с российско-украинскими.

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Киев просил оружие у Азербайджана, однако страна отказалась его предоставлять. Об этом заявил глава республики Ильхам Алиев на пресс-конференции в Баку. «Мы не передаем оружие Украине. Хотя нас и просят об этом, однако мы не можем и говорим про это публично, открыто. Мы не будем делать это», — заявил Ильхам Алиев. Его слова приводит telegram-канал «Sputnik Азербайджан». Он отметил, что Азербайджан может только отправить гуманитарную помощь. Об оружии речи идти не может. У украинских властей был шанс избежать военного конфликта с Россией. Однако им они не воспользовались. Об этом Алиев заявил, сравнивая российско-азербайджанские отношения с российско-украинскими.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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