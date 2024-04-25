Алиев подтвердил, что Украина просила у него оружие

Киев просил оружие у Азербайджана, однако страна отказалась его предоставлять. Об этом заявил глава республики Ильхам Алиев на пресс-конференции в Баку.
«Мы не передаем оружие Украине. Хотя нас и просят об этом, однако мы не можем и говорим про это публично, открыто. Мы не будем делать это», — заявил Ильхам Алиев. Его слова приводит telegram-канал «Sputnik Азербайджан».
Он отметил, что Азербайджан может только отправить гуманитарную помощь. Об оружии речи идти не может.
У украинских властей был шанс избежать военного конфликта с Россией. Однако им они не воспользовались. Об этом Алиев заявил, сравнивая российско-азербайджанские отношения с российско-украинскими.
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