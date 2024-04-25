Алиев подтвердил, что Украина просила у него оружие

Алиев: Азербайджан отказался поставлять оружие Украине

25 апреля 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Ильхам Алиев заверил, что Азербайджан не будет финансировать ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев просил оружие у Азербайджана, однако страна отказалась его предоставлять. Об этом заявил глава республики Ильхам Алиев на пресс-конференции в Баку. «Мы не передаем оружие Украине. Хотя нас и просят об этом, однако мы не можем и говорим про это публично, открыто. Мы не будем делать это», — заявил Ильхам Алиев. Его слова приводит telegram-канал «Sputnik Азербайджан». Он отметил, что Азербайджан может только отправить гуманитарную помощь. Об оружии речи идти не может. У украинских властей был шанс избежать военного конфликта с Россией. Однако им они не воспользовались. Об этом Алиев заявил, сравнивая российско-азербайджанские отношения с российско-украинскими. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киев просил оружие у Азербайджана, однако страна отказалась его предоставлять. Об этом заявил глава республики Ильхам Алиев на пресс-конференции в Баку. «Мы не передаем оружие Украине. Хотя нас и просят об этом, однако мы не можем и говорим про это публично, открыто. Мы не будем делать это», — заявил Ильхам Алиев. Его слова приводит telegram-канал «Sputnik Азербайджан». Он отметил, что Азербайджан может только отправить гуманитарную помощь. Об оружии речи идти не может. У украинских властей был шанс избежать военного конфликта с Россией. Однако им они не воспользовались. Об этом Алиев заявил, сравнивая российско-азербайджанские отношения с российско-украинскими.