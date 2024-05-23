Захарова: предложение обновить границы на Балтике носило технический характер

Захарова: предложение обновить границы на Балтике носило технический харакетнре

23 мая 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

Захарова заявила, что предложение о пересмотре границ на Балтике было техническим Фото: Георгий Бергал © URA.RU Минобороны России предложило уточнить государственные границы на Балтике, однако подобное носит технический характер. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Носит, будет носить, должна носить технический характер», — передает « Коммерсант» слова Захаровой. По ее словам, причиной предложения по изменению границ на Балтике стали изменения в положении береговой линии и островов, вызванные природными процессами. Официальный представитель МИД уточнила, что для более точного определения координат используются современные морские карты большого масштаба. Необходимость пересмотра координат возникла в связи с тем, что действующие прямые исходные линии были установлены по данным гидрографических работ середины XX века и относились к территориям бывших союзных республик СССР, включая Латвийскую и Эстонскую ССР. Такое положение уже не соответствует современным политико-географическим реалиям. Ранее военно-дипломатической источник сообщил, что Россия не будет пересматривать границы на Балтики. По его словам, российские власти также не планируют делать этого. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минобороны России предложило уточнить государственные границы на Балтике, однако подобное носит технический характер. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Носит, будет носить, должна носить технический характер», — передает «Коммерсант» слова Захаровой. По ее словам, причиной предложения по изменению границ на Балтике стали изменения в положении береговой линии и островов, вызванные природными процессами. Официальный представитель МИД уточнила, что для более точного определения координат используются современные морские карты большого масштаба. Необходимость пересмотра координат возникла в связи с тем, что действующие прямые исходные линии были установлены по данным гидрографических работ середины XX века и относились к территориям бывших союзных республик СССР, включая Латвийскую и Эстонскую ССР. Такое положение уже не соответствует современным политико-географическим реалиям. Ранее военно-дипломатической источник сообщил, что Россия не будет пересматривать границы на Балтики. По его словам, российские власти также не планируют делать этого.