Умер директор первого в СССР автомобилестроительного завода ЗИЛ Валерий Сайкин

09 июня 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Валерий Сайкин скончался на 87-м году жизни Фото: Соболев Валентин / ITAR-TASS На 87 году жизни скончался бывший глава Москвы и экс-директор Завода имени Лихачева (ЗиЛ) Валерий Сайкин. Об этом сообщила Федерации спортивной борьбы России. Сайкин также является двукратным победителем первенств СССР по классической борьбе. «На 87-м году ушел из жизни заместитель председателя Совета Министров РСФСР, кандидат в мэры Москвы, двукратный победитель первенств СССР по классической борьбе Валерий Сайкин», — сообщили в федерации. Новость об этом опубликована на сайте 9 июня. Валерий Сайкин родился в 1937 году в Москве. С раннего возраста он занимался единоборствами. За свою спортивную карьеру он стал двухкратным победителем ССР по борьбе. В 1982—1986 годы он работал генеральным директором знаменитого автомобильного завода имени Лихачева (ЗИЛ). В 1991 году баллотировался в мэры Москвы, заняв второе место в ходе голосования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 87 году жизни скончался бывший глава Москвы и экс-директор Завода имени Лихачева (ЗиЛ) Валерий Сайкин. Об этом сообщила Федерации спортивной борьбы России. Сайкин также является двукратным победителем первенств СССР по классической борьбе. «На 87-м году ушел из жизни заместитель председателя Совета Министров РСФСР, кандидат в мэры Москвы, двукратный победитель первенств СССР по классической борьбе Валерий Сайкин», — сообщили в федерации. Новость об этом опубликована на сайте 9 июня. Валерий Сайкин родился в 1937 году в Москве. С раннего возраста он занимался единоборствами. За свою спортивную карьеру он стал двухкратным победителем ССР по борьбе. В 1982—1986 годы он работал генеральным директором знаменитого автомобильного завода имени Лихачева (ЗИЛ). В 1991 году баллотировался в мэры Москвы, заняв второе место в ходе голосования.