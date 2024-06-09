Умер директор первого в СССР автомобилестроительного завода ЗИЛ Валерий Сайкин

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Валерий Сайкин скончался на 87-м году жизни Фото:

На 87 году жизни скончался бывший глава Москвы и экс-директор Завода имени Лихачева (ЗиЛ) Валерий Сайкин. Об этом сообщила Федерации спортивной борьбы России. Сайкин также является двукратным победителем первенств СССР по классической борьбе.

«На 87-м году ушел из жизни заместитель председателя Совета Министров РСФСР, кандидат в мэры Москвы, двукратный победитель первенств СССР по классической борьбе Валерий Сайкин», — сообщили в федерации. Новость об этом опубликована на сайте 9 июня.

Валерий Сайкин родился в 1937 году в Москве. С раннего возраста он занимался единоборствами. За свою спортивную карьеру он стал двухкратным победителем ССР по борьбе. В 1982—1986 годы он работал генеральным директором знаменитого автомобильного завода имени Лихачева (ЗИЛ). В 1991 году баллотировался в мэры Москвы, заняв второе место в ходе голосования.

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На 87 году жизни скончался бывший глава Москвы и экс-директор Завода имени Лихачева (ЗиЛ) Валерий Сайкин. Об этом сообщила Федерации спортивной борьбы России. Сайкин также является двукратным победителем первенств СССР по классической борьбе. «На 87-м году ушел из жизни заместитель председателя Совета Министров РСФСР, кандидат в мэры Москвы, двукратный победитель первенств СССР по классической борьбе Валерий Сайкин», — сообщили в федерации. Новость об этом опубликована на сайте 9 июня. Валерий Сайкин родился в 1937 году в Москве. С раннего возраста он занимался единоборствами. За свою спортивную карьеру он стал двухкратным победителем ССР по борьбе. В 1982—1986 годы он работал генеральным директором знаменитого автомобильного завода имени Лихачева (ЗИЛ). В 1991 году баллотировался в мэры Москвы, заняв второе место в ходе голосования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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