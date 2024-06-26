В результате схода поезда с рельсов в Коми пострадали не менее 7 человек

В результате сходе вагонов поезда с рельсов в Республике Коми пострадали не менее семи человек. По другим данным, количество пострадавших может составлять 12 человек.
«Как минимум семь человек пострадали в катастрофе поезда Воркута — Новороссийск в Коми», — сообщает telegram-канал Baza. Согласно информации из источника «Известий», пострадали от трех до пяти человек. По информации telegram-канала Shot, в аварии могли пострадать 12 человек.
Предварительной причиной происшествия называется подмыв железнодорожной насыпи водой.Ситуация остается под контролем соответствующих служб, которые проводят необходимые мероприятия для оказания помощи пострадавшим и устранения последствий аварии.
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