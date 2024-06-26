В результате схода поезда с рельсов в Коми пострадали не менее 7 человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Железнодорожный вокзал. Тюмень, вокзал, поезд, железнодорожный вокзал, вагон, жд, жд вокзал, жд вагон
В результате аварии могло пострадать 12 человек, пишет Shot Фото:

В результате сходе вагонов поезда с рельсов в Республике Коми пострадали не менее семи человек. По другим данным, количество пострадавших может составлять 12 человек.

«Как минимум семь человек пострадали в катастрофе поезда Воркута — Новороссийск в Коми», — сообщает telegram-канал Baza. Согласно информации из источника «Известий», пострадали от трех до пяти человек. По информации telegram-канала Shot, в аварии могли пострадать 12 человек.

Предварительной причиной происшествия называется подмыв железнодорожной насыпи водой.Ситуация остается под контролем соответствующих служб, которые проводят необходимые мероприятия для оказания помощи пострадавшим и устранения последствий аварии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате сходе вагонов поезда с рельсов в Республике Коми пострадали не менее семи человек. По другим данным, количество пострадавших может составлять 12 человек. «Как минимум семь человек пострадали в катастрофе поезда Воркута — Новороссийск в Коми», — сообщает telegram-канал Baza. Согласно информации из источника «Известий», пострадали от трех до пяти человек. По информации telegram-канала Shot, в аварии могли пострадать 12 человек. Предварительной причиной происшествия называется подмыв железнодорожной насыпи водой.Ситуация остается под контролем соответствующих служб, которые проводят необходимые мероприятия для оказания помощи пострадавшим и устранения последствий аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...