В результате схода поезда с рельсов в Коми пострадали не менее 7 человек

26 июня 2024 в 21:29 Размер текста - 17 +

В результате аварии могло пострадать 12 человек, пишет Shot Фото: Денис Моргунов © URA.RU В результате сходе вагонов поезда с рельсов в Республике Коми пострадали не менее семи человек. По другим данным, количество пострадавших может составлять 12 человек. «Как минимум семь человек пострадали в катастрофе поезда Воркута — Новороссийск в Коми», — сообщает telegram-канал Baza. Согласно информации из источника «Известий», пострадали от трех до пяти человек. По информации telegram-канала Shot, в аварии могли пострадать 12 человек. Предварительной причиной происшествия называется подмыв железнодорожной насыпи водой.Ситуация остается под контролем соответствующих служб, которые проводят необходимые мероприятия для оказания помощи пострадавшим и устранения последствий аварии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате сходе вагонов поезда с рельсов в Республике Коми пострадали не менее семи человек. По другим данным, количество пострадавших может составлять 12 человек. «Как минимум семь человек пострадали в катастрофе поезда Воркута — Новороссийск в Коми», — сообщает telegram-канал Baza. Согласно информации из источника «Известий», пострадали от трех до пяти человек. По информации telegram-канала Shot, в аварии могли пострадать 12 человек. Предварительной причиной происшествия называется подмыв железнодорожной насыпи водой.Ситуация остается под контролем соответствующих служб, которые проводят необходимые мероприятия для оказания помощи пострадавшим и устранения последствий аварии.