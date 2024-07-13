Правительство смягчило требования по продаже валютной выручки

13 июля 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

Решение о смягчении требований об обязательной продаже валютной выручки экспортерами было принято на фоне стабилизации курса рубля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Крупнейшим российским экспортерам облегчили требования к репатриации валютной выручки. Ранее компании должны были возвращать не менее 60% заработанных за рубежом средств, теперь этот показатель снижен до 40%. «Для крупнейших российских экспортеров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 40%», — говорится в telegram-канале правительства России. Это решение было принято на фоне стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности в стране, что позволило смягчить давление на экспортеров. Мера рассчитана до 30 апреля 2025 года. В октябре 2023 года был издан указ президента РФ, направленный на поддержание стабильности национальной валюты и устойчивости финансового рынка России. Согласно этому указу, экспортеры из ключевых отраслей экономики, включая энергетику, металлургию, химическую и лесную промышленность, а также аграрный сектор, обязаны были продавать часть своей валютной выручки на внутреннем рынке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупнейшим российским экспортерам облегчили требования к репатриации валютной выручки. Ранее компании должны были возвращать не менее 60% заработанных за рубежом средств, теперь этот показатель снижен до 40%. «Для крупнейших российских экспортеров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 40%», — говорится в telegram-канале правительства России. Это решение было принято на фоне стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности в стране, что позволило смягчить давление на экспортеров. Мера рассчитана до 30 апреля 2025 года. В октябре 2023 года был издан указ президента РФ, направленный на поддержание стабильности национальной валюты и устойчивости финансового рынка России. Согласно этому указу, экспортеры из ключевых отраслей экономики, включая энергетику, металлургию, химическую и лесную промышленность, а также аграрный сектор, обязаны были продавать часть своей валютной выручки на внутреннем рынке.