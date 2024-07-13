Правительство смягчило требования по продаже валютной выручки

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Деньги. Челябинск, рубль, юань, деньги, валюта
Решение о смягчении требований об обязательной продаже валютной выручки экспортерами было принято на фоне стабилизации курса рубля Фото:

Крупнейшим российским экспортерам облегчили требования к репатриации валютной выручки. Ранее компании должны были возвращать не менее 60% заработанных за рубежом средств, теперь этот показатель снижен до 40%.

«Для крупнейших российских экспортеров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 40%», — говорится в telegram-канале правительства России. Это решение было принято на фоне стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности в стране, что позволило смягчить давление на экспортеров. Мера рассчитана до 30 апреля 2025 года.

В октябре 2023 года был издан указ президента РФ, направленный на поддержание стабильности национальной валюты и устойчивости финансового рынка России. Согласно этому указу, экспортеры из ключевых отраслей экономики, включая энергетику, металлургию, химическую и лесную промышленность, а также аграрный сектор, обязаны были продавать часть своей валютной выручки на внутреннем рынке.

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Крупнейшим российским экспортерам облегчили требования к репатриации валютной выручки. Ранее компании должны были возвращать не менее 60% заработанных за рубежом средств, теперь этот показатель снижен до 40%. «Для крупнейших российских экспортеров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 40%», — говорится в telegram-канале правительства России. Это решение было принято на фоне стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности в стране, что позволило смягчить давление на экспортеров. Мера рассчитана до 30 апреля 2025 года. В октябре 2023 года был издан указ президента РФ, направленный на поддержание стабильности национальной валюты и устойчивости финансового рынка России. Согласно этому указу, экспортеры из ключевых отраслей экономики, включая энергетику, металлургию, химическую и лесную промышленность, а также аграрный сектор, обязаны были продавать часть своей валютной выручки на внутреннем рынке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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