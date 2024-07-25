Лукашенко и Путин пришли в монастырь на Валааме

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир, лукашенко александр
Путин и Лукашенко встретились на Валааме (фото из архива) Фото:

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на острове Валаам. Президенты посетили храм Смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря, сообщает telegram-канал «Пул первого». В этом храме молятся о русских воинах, погибших за веру и Отечество.

Глава Белоруссии находится в России с рабочим визитом. Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург 25 июля. Из северной столицы он отправился на Валаам. В холде встречи Путин и Лукашенко обсудят развитие белорусско-российских отношений и союзные проекты, региональную безопасность и международную повестку. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на острове Валаам. Президенты посетили храм Смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря, сообщает telegram-канал «Пул первого». В этом храме молятся о русских воинах, погибших за веру и Отечество. Глава Белоруссии находится в России с рабочим визитом. Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург 25 июля. Из северной столицы он отправился на Валаам. В холде встречи Путин и Лукашенко обсудят развитие белорусско-российских отношений и союзные проекты, региональную безопасность и международную повестку. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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