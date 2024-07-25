Лукашенко и Путин пришли в монастырь на Валааме

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на острове Валаам. Президенты посетили храм Смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря, сообщает telegram-канал «Пул первого». В этом храме молятся о русских воинах, погибших за веру и Отечество.
Глава Белоруссии находится в России с рабочим визитом. Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург 25 июля. Из северной столицы он отправился на Валаам. В холде встречи Путин и Лукашенко обсудят развитие белорусско-российских отношений и союзные проекты, региональную безопасность и международную повестку. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
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