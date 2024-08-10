Shot: Чумаков отказался возвращать долг в размере почти полмиллиона рублей

10 августа 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

На бизнес Алексея Чумакова подали в суд, требуя почти полмиллиона рублей за его караоке клуб Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Российский эстрадный певец Алексей Чумаков отказался возвращать долг в размере 429 тысяч рублей, связанный с его караоке клубом Jimmy Poy в Москве. На бизнес Чумакова подали в суд, сообщает telegram-канал Shot. «На бизнес Алексея Чумакова подали в суд — с его караоке требуют почти полмиллиона рублей. <…> В разговоре с нами Чумаков заявил, что у него нет никакого караоке», — написали в Shot. По данным канала, исполнитель имеет 45 процентов в караоке-бизнесе и регулярно там выступает. Компания «Стройэнергокомплект» подала на Чумакова в суд за неоплаченные долги и проценты. Эта компания специализируется на инженерных коммуникациях. По утверждению представителей, фирма Алексея Чумакова уже два года не выплачивает долг по договору на сумму 354 тысячи рублей, из-за чего теперь ей начислены еще 75 тысяч рублей в виде процентов за неудобства. В итоге сумма задолженности составила 429 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский эстрадный певец Алексей Чумаков отказался возвращать долг в размере 429 тысяч рублей, связанный с его караоке клубом Jimmy Poy в Москве. На бизнес Чумакова подали в суд, сообщает telegram-канал Shot. «На бизнес Алексея Чумакова подали в суд — с его караоке требуют почти полмиллиона рублей. <…> В разговоре с нами Чумаков заявил, что у него нет никакого караоке», — написали в Shot. По данным канала, исполнитель имеет 45 процентов в караоке-бизнесе и регулярно там выступает. Компания «Стройэнергокомплект» подала на Чумакова в суд за неоплаченные долги и проценты. Эта компания специализируется на инженерных коммуникациях. По утверждению представителей, фирма Алексея Чумакова уже два года не выплачивает долг по договору на сумму 354 тысячи рублей, из-за чего теперь ей начислены еще 75 тысяч рублей в виде процентов за неудобства. В итоге сумма задолженности составила 429 тысяч рублей.