Бойцы СВО попросили Артюхова продолжать снабжение бронежилетами

Бронежилет, полученный от правительства ЯНАО, спас жизнь бойцу в ЛНР
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боец поблагодарил Дмитрия Артюхова за бронежилет, который спас ему жизнь
Боец поблагодарил Дмитрия Артюхова за бронежилет, который спас ему жизнь Фото:
новость из сюжета
«Честный маршрут» губернатора ЯНАО

Военнослужащий попросил губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова продолжать выдавать бронежилеты. На встрече в Губкинском боец рассказал и личную историю.

«Мне этот бронежилет жизнь спас под Кременной в прошлом году», — сообщил участник спецоперации на встрече Дмитрия Артюхова с жителями Губкинского, эфир которой транслируется на странице главы округа в VK.

Губернатор регулярно встречается с участниками СВО. На Ямале постоянно вводятся новые меры поддержки. Единовременная выплата для заключивших контракт в регионе составляет 1,1 млн рублей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащий попросил губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова продолжать выдавать бронежилеты. На встрече в Губкинском боец рассказал и личную историю. «Мне этот бронежилет жизнь спас под Кременной в прошлом году», — сообщил участник спецоперации на встрече Дмитрия Артюхова с жителями Губкинского, эфир которой транслируется на странице главы округа в VK. Губернатор регулярно встречается с участниками СВО. На Ямале постоянно вводятся новые меры поддержки. Единовременная выплата для заключивших контракт в регионе составляет 1,1 млн рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...