Бойцы СВО попросили Артюхова продолжать снабжение бронежилетами

Боец поблагодарил Дмитрия Артюхова за бронежилет, который спас ему жизнь
новость из сюжета«Честный маршрут» губернатора ЯНАО
Военнослужащий попросил губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова продолжать выдавать бронежилеты. На встрече в Губкинском боец рассказал и личную историю.
«Мне этот бронежилет жизнь спас под Кременной в прошлом году», — сообщил участник спецоперации на встрече Дмитрия Артюхова с жителями Губкинского, эфир которой транслируется на странице главы округа в VK.
Губернатор регулярно встречается с участниками СВО. На Ямале постоянно вводятся новые меры поддержки. Единовременная выплата для заключивших контракт в регионе составляет 1,1 млн рублей.
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