Байден заявил, что обсудит с Зеленским снятие запрета на удары вглубь РФ

24 сентября 2024 в 23:20 Размер текста - 17 +

Встреча Байдена с Зеленским состоится на следующей неделе Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден обсудит с украинским лидером Владимиром Зеленским возможное снятие запрета на нанесение ударов по территориям России. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби. «Байден намерен обсудить на этой неделе с Зеленским вопрос о возможности снятия запета на нанесение ударов вглубь РФ», — заявил Кирби в ходе брифинга. Он также отметил, что пока США сохраняют в силе запрет на удары ВСУ американскими ракетами вглубь РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин выразил опасение, что страны НАТО обсуждают возможность использования Киевом западных дальнобойных вооружений. По его словам, это приведет к их прямому вовлечению в украинский конфликт. При этом Байден не давал разрешения Украине на использование оружия страны для ударов по РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден обсудит с украинским лидером Владимиром Зеленским возможное снятие запрета на нанесение ударов по территориям России. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби. «Байден намерен обсудить на этой неделе с Зеленским вопрос о возможности снятия запета на нанесение ударов вглубь РФ», — заявил Кирби в ходе брифинга. Он также отметил, что пока США сохраняют в силе запрет на удары ВСУ американскими ракетами вглубь РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин выразил опасение, что страны НАТО обсуждают возможность использования Киевом западных дальнобойных вооружений. По его словам, это приведет к их прямому вовлечению в украинский конфликт. При этом Байден не давал разрешения Украине на использование оружия страны для ударов по РФ.