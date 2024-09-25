ЦБ планирует ужесточить кредитно-денежную политику

Центральный Банк РФ планирует ужесточить денежно-кредитные условия для снижения инфляции, из-за которой происходит усиленный рост цен. Эта информация следует из резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России.
«Учитывая уточнение оценки текущего ценового давления, жесткость денежно-кредитных условий для снижения инфляции к цели в 2025 году, по мнению участников совещания, должна быть выше», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Банка РФ. По данным ЦБ, инфляция в III квартале 2024 года складывается выше их ожиданий из-за перегрева российской экономики в первом полугодии 2024 года.
В июле Банк РФ повысил прогноз по инфляции в 2024 году с 4,3—4,8% до 6,5—7%, сообщает RT. Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявлял, что, по мере ужесточения денежно-кредитных условий, ситуация стабилизируется, начиная с сентября, пишет 360.ru.
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