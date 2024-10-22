В случае полного контроля над Торецком и Часовым Яром со стороны России, в рядах ВСУ могут начаться массовые дезертирства и сдачи в плен. Об этом сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он отметил, что подобные явления уже имеют место, но пока не достигли массового характера.
«Участились случаи отказа подразделений выполнять боевые задачи, случаи сдачи в плен. Тенденция сохраняется. Многие аналитики приходят к выводу, что еще несколько поражений на фронте, в частности, взятие под контроль Россией Торецка и Часов Яра, и подобные явления станут массовыми», — заявил Матвийчук. Его слова передает «Лента.ру».
Эксперт также приводит статистику потерь украинской армии, которые, по его мнению, вызывают страх среди военных и могут стимулировать увеличение числа дезертиров и пленных. Он утверждает, что с начала конфликта потери ВСУ составили около 100 тысяч человек, что видно по расширению кладбищ в три-четыре раза в некоторых поселках.
Ранее испанская газета El Pais сообщила, что украинские военные стали сбегать с позиций на фронте. Им не хватает пополнения личного состава, что приводит к подобным действиям, передает RT.
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