Франция начала работать над своей ядерной доктриной

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что страна ведет работу по обновлению своей ядерной доктрины, а национальный ядерный зонтик продолжает функционировать. В начале 2026 года он планирует выступить с обращением, посвященным вопросам французской ядерной политики.
«Французский ядерный зонтик существует. В настоящее время я работаю над обновлением нашей доктрины и хочу углубить стратегический диалог с европейцами, которые этого желают», — сказал Макрон. Его слова приводит издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Вашингтон должны возобновить двусторонний диалог о судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Впоследствии к обсуждению необходимо подключить вопросы ядерных арсеналов Британии и Франции. Данный вопрос является актуальным.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.