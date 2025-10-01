Франция начала работать над своей ядерной доктриной

Макрон заявил, что страна разрабатывает ядерную доктрину
Макрон заявил, что страна разрабатывает ядерную доктрину

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что страна ведет работу по обновлению своей ядерной доктрины, а национальный ядерный зонтик продолжает функционировать. В начале 2026 года он планирует выступить с обращением, посвященным вопросам французской ядерной политики.

«Французский ядерный зонтик существует. В настоящее время я работаю над обновлением нашей доктрины и хочу углубить стратегический диалог с европейцами, которые этого желают», — сказал Макрон. Его слова приводит издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Вашингтон должны возобновить двусторонний диалог о судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Впоследствии к обсуждению необходимо подключить вопросы ядерных арсеналов Британии и Франции. Данный вопрос является актуальным.

