Власти Турции уничтожили иностранный беспилотный катер у побережья Чаршибаши (провинция Трабзон). По предварительной версии, им может быть украинский беспилотник. Об этом сообщают турецкие журналисты, отмечая, что уничтоженный объект затем доставили в местный порт для проведения экспертизы.
«Объект, обнаруженный накануне рыболовным судном в море у побережья Чаршибаши, был идентифицирован как беспилотное судно иностранного происхождения», — сообщает турецкий телеканал Tele 1. Меры были приняты утром 1 октября после расследования, проведенного при участии специалистов SAT и других экспертных групп. По опубликованным фотографиям, речь может идти о многоцелевом надводном дроне Magura V5, который состоит на вооружении Украины. Официально тип судна не уточнялся.
Судно было обнаружено рыболовами вечером 30 сентября. Эксперты осмотрели объект, после чего приняли решение о его нейтрализации. В последние месяцы на пляжи турецкого побережья Черного моря несколько раз выбрасывало военные объекты. Власти Турции усилили меры безопасности на побережье после серии подобных инцидентов, включая находки мин и боеприпасов, а также призывают граждан сообщать о подозрительных объектах.
