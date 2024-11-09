Скелет человека нашли в подвале бывшего супермаркета в Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция устанавливает причины смерти
Полиция устанавливает причины смерти Фото:

В подвале бывшего супермаркета в Санкт-Петербурге был обнаружен человеческий скелет. Находка была сделана во время работ по демонтажу напольного покрытия в подвальном помещении.

«В подвале магазина в Санкт-Петербурге нашли скелет человека», — сообщает газета «Известия». Там добавили, что останки были обнаружены во время демонтажа пола в подвале на проспекте Ветеранов.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка для установления причины смерти.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В подвале бывшего супермаркета в Санкт-Петербурге был обнаружен человеческий скелет. Находка была сделана во время работ по демонтажу напольного покрытия в подвальном помещении. «В подвале магазина в Санкт-Петербурге нашли скелет человека», — сообщает газета «Известия». Там добавили, что останки были обнаружены во время демонтажа пола в подвале на проспекте Ветеранов. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка для установления причины смерти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...