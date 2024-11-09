Скелет человека нашли в подвале бывшего супермаркета в Петербурге

Полиция устанавливает причины смерти
В подвале бывшего супермаркета в Санкт-Петербурге был обнаружен человеческий скелет. Находка была сделана во время работ по демонтажу напольного покрытия в подвальном помещении.
«В подвале магазина в Санкт-Петербурге нашли скелет человека», — сообщает газета «Известия». Там добавили, что останки были обнаружены во время демонтажа пола в подвале на проспекте Ветеранов.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка для установления причины смерти.
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