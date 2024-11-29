Mash: Ефремов может сыграть Деда Мороза на корпоративе в колонии

Российский актер Михаил Ефремов может сыграть Деда Мороза на новогоднем корпоративе в белгородской колонии. Артист отбывает наказание за смертельное ДТП, которое произошло в 2022 году в Москве, и не сможет выйти из тюрьмы в этом году по условно-досрочному освобождению.
«Михаил Ефремов может сыграть Деда Мороза на новогоднем корпорате в ИК-4 Белгородской области. И да, он не выйдет по УДО в 2024 году», — пишет telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что Ефремов может выйти из колонии условно-досрочно из-за обострения болезни легких. По данным Mash, результаты медицинской проверки показали, что отклонений в здоровье актера нет. При это ведет он себя не лучшим образом: недавно Ефремов получил очередной выговор.
Михаил Ефремов получил 7,5 года колонии за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве, пишет «360.ru». В состоянии алкогольного опьянения актер выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной, водителя которой спасти не удалось.
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