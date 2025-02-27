Фигурант дела генерала Попова отказался в суде от показаний

Предприниматель Сергей Моисеев, которого вместе с бывшим командующим 58-й армией генерал-майором Иваном Поповым обвиняют в мошенничестве, отказался от части своих признательных показаний. Об этом сообщили участники судебного процесса.
«В ходе судебных заседаний в Тамбовском гарнизонном военном суде Моисеев от части признательных показаний отказался. Он подтвердил, что продал металлоконструкции на сумму 33 миллиона рублей и на эти же средства закупил иные, необходимые для обороны Запорожской области материалы, которые и были поставлены в зону специальной военной операции», — рассказал один из участников процесса. Его слова передает ТАСС.
На предварительном следствии Моисеев выплатил 10 миллионов рублей для возмещения ущерба, заняв эти средства у друзей и знакомых, а его супруга взяла кредит на один миллион рублей. Суд назначил дополнительную судебно-бухгалтерскую экспертизу для установления ущерба и объема похищенных металлоконструкций, что привело к приостановке рассмотрения дела.
Ранее власти Запорожской области заявили, что не считают себя пострадавшей стороной в связи с действиями генерала Ивана Попова, поскольку, по их мнению, ущерб от его действий отсутствует. Однако военная прокуратура обратилась в суд с запросом об изменении меры пресечения для генерала Попова, предложив заменить домашний арест на содержание в СИЗО.
Попов был задержан 17 мая 2024 года, однако 15 июля военная судебная инстанция постановила перевести его из-под стражи под домашний арест по представлению органов следствия. Согласно материалам дела, Попов подозревается в участии в присвоении более 1,7 тысячи тонн металлопрокатных изделий, приобретенных администрацией Запорожской области в рамках программы гуманитарной помощи в 2023 году. С начала расследования генерал не признает свою вину. Информация следствия указывает, что он был частью организованной преступной группы, в которую также входили генерал-лейтенант Олег Цоков и бизнесмен Сергей Моисеев. Цоков скончался в летний период 2023 года в зоне спецоперации и был награжден званием Героя России посмертно.
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