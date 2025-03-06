В Петербурге экс-глава Ростехнадзора пытается перевестись в колонию-поселение

Суд Петербурга рассмотрит ходатайство, поданное защитой бывшего руководителя Северо-Западного Ростехнадзора Григория Слабикова об изменении вида исправительного учреждения на колонию-поселение. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
«Колпинский районный суд зарегистрировал ходатайство, поданное в защиту интересов Григория Слабикова, об изменении вида исправительного учреждения на колонию-поселение», — сообщает Дарья Лебедева. Сообщение было опубликовано в telegram-канале «ЛЕБЕДИНОЕ озеро».
Ранее Григорий Слабиков был осужден на пять лет лишения свободы по делу о хищении 5,6 млрд рублей из компенсационного фонда строительных саморегулируемых организаций (СРО), контроль за которым осуществлял Ростехнадзор. В ноябре 2023 года суд первой инстанции назначил ему четыре года условно, однако в марте 2024 года Санкт-Петербургский городской суд ужесточил наказание, заменив условный срок на пять лет заключения в колонии общего режима.
Григорий Слабиков отбыл уже более половины назначенного ему срока наказания. Осужденный не имеет нарушений режима содержания, положительно характеризуется администрацией исправительного учреждения, а также имеет четыре поощрения за примерное поведение. В дополнение к этому приложена копия пенсионного удостоверения. Ранее суд отказал Григорию Слабикову в условно-досрочном освобождении (УДО). Суд также не удовлетворил просьбу осужденного разрешить ему трудоустройство с зарплатой в 50 тысяч рублей в месяц.
Уголовное дело в отношении Григория Слабикова и его дочери было возбуждено весной 2018 года. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Слабиковы вместе с четырьмя другими фигурантами дела причастны к хищению более 5,6 млрд рублей, предназначенных для компенсационного фонда строительных СРО, находившихся под контролем Ростехнадзора. Суд первой инстанции назначил всем подсудимым наказание в виде условного срока, однако апелляционная инстанция пересмотрела решение, ужесточив наказание именно Григорию Слабикову.
В настоящее время Колпинский суд запросил характеризующие материалы из исправительного учреждения для принятия решения о переводе Слабикова в колонию-поселение. Судебное заседание по рассмотрению данного ходатайства состоится после получения всех необходимых документов.
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