В Петербурге Смольный собирается изъять землю у строителей новых небоскребов

Смольный предпринимает шаги по изъятию земельных участков у АО «Синергия», которые могут быть использованы для строительства новой инфраструктуры в районе Лахты. Предметом интереса являются два участка общей площадью более двух тысяч квадратных метров. Об этом стало известно «Деловому Петербургу».
«Городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, прося изъять под госнужды два участка земли, принадлежащие петербургскому АО „Синергия“, занимающемуся строительством жилых и нежилых зданий», — пишет «Деловой Петербург». Город предлагает компенсацию в размере 23,63 млн рублей, включая возмещение убытков от изъятия земли.
Проект строительства дороги М–32, который предполагается реализовать на изымаемых участках, является частью большого плана по улучшению транспортной доступности района Лахта. Новая дорога не только соединит магистраль М–49 с Приморским шоссе, но и обеспечит более быстрый доступ к Западному скоростному диаметру, что существенно улучшит трафик в направлении курортных зон и уменьшит нагрузку на существующие дорожные артерии.
Спор между Смольным и «Синергией» касается, в первую очередь, оценки рыночной стоимости изымаемых участков. Несмотря на предложенную компенсацию, эксперты утверждают, что стоимость земли в этом районе значительно выше из-за последних изменений в инфраструктуре и планах на дальнейшее развитие. Судебная экспертиза, которая будет проведена в рамках дела, должна учитывать множество факторов, включая выбор методики оценки и аналогов для сравнения. Изъятие земельных участков происходит на фоне планов по строительству многофункциональных комплексов «Лахта Центр — 2» и «Лахта Центр — 3».
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