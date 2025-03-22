В Госдуме оценили вероятность повторения «Крокуса»

Вероятность терактов, подобных событиям в «Крокус Сити Холле», возросла на фоне происходящего в Сирии. Такое мнение выразил депутат Госдумы Михаил Матвеев.
«Думаю, что угроза не только не уменьшилась, но и увеличилась, так как в Сирии освободились большое количество террористов», — передает слова Матвеева NEWS.ru. Он добавил, что освобождение боевиков, включая граждан Средней Азии, увеличивает угрозу.
Террористы, по мнению депутата, могут вновь нацелиться на Россию. Их намерения остаются неясными, заключил Матвеев.
22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел теракт, в ходе которого нападающие устроили стрельбу, взрывы и подожгли зрительный зал, после чего скрылись на автомобиле. Погибли не менее 145 человек, среди которых шесть детей, и более 550 получили ранения. Здание было почти полностью разрушено.
Криминалист Михаил Игнатов считает, что введение трудовых виз для мигрантов из Средней Азии может снизить риск терактов. Он подчеркивает, что приезжие должны приезжать по приглашениям заинтересованных организаций.
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