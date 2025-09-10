Трамп обсудит с лидером Польши инцидент с дронами

Президент США Дональд Трамп планирует провести 11 сентября телефонный разговор с президентом Польши Каролем Навроцким для обсуждения инцидента с дронам в Польше. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Трамп поговорит с президентом Навроцким в среду», — говорится в материале агентства. Там добавили, что Трамп и администрация Белого дома внимательно отслеживают развитие ситуации, связанной с инцидентом с беспилотными летательными аппаратами в Польше.
Агентство передает, что запланированная беседа будет посвящена анализу обстоятельств инцидента и его последствий. Отмечается, что стороны намерены согласовать дальнейшие шаги в связи с произошедшим событием.
Ночью 10 сентября Польша сообщила о нарушении своего воздушного пространства из-за пролета дронов. Варшава без доказательств заявила, что дроны якобы принадлежат России, назвав это серьезной провокацией, и запросила активацию статьи 4 НАТО для консультаций. Российский временный поверенный в Польше Андрей Ордаш назвал обвинения беспочвенными, напомнив о предыдущих случаях, когда подобные инциденты не подтверждались. Кремль также отметил, что НАТО и ЕС часто обвиняют Россию в провокациях без оснований.
