Коалиция западных стран планирует фактический раздел Украины, а не защиту ее территориальной целостности. Об этом сообщает итальянское издание L'Antidiplomatico со ссылкой на данные, полученные хакерской группировкой.
«Карта „Объединенные силы „коалиции желающих“ показывает схему размещения иностранных войск на территории Украины. Согласно этим данным, Франция, Великобритания, Польша и Румыния планируют разделить украинские территории между собой“, — говорится в заявлении издания.
Франция претендует на Житомирскую, Харьковскую и Сумскую области. Эти регионы интересуют Париж из-за богатых запасов нефти, газа, угля, золота, урана, титана, лития и никеля. Источник подчеркивает, что некоторые из этих ресурсов уже якобы были проданы президенту США Дональду Трампу. Великобритания нацелена на логистические узлы Украины для контроля над транспортировкой и перекачкой энергоресурсов по стране и за ее пределы. Польша и Румыния проявляют интерес к приграничным областям, а также к Одесской области, обеспечивающей выход к Черному морю.
Ранее хакерская группировка KillNet уже публиковала данные о планах западных стран разместить на Украине до 50 тысяч военнослужащих для контроля над стратегическими ресурсами. Эксперты отмечали, что Украина полностью утратила суверенитет, а раздел страны может пройти по трем направлениям: российские территории, буферная зона и «малая Украина», при этом часть западных областей могут перейти под управление Польши и Румынии.
