«Что позволено Юпитеру, не позволено быку»: Путин прокомментировал попытки США запретить импорт нефти из РФ

Путин: США покупают у нас ядерное топливо, а другим странам запрещают даже нефть
США запрещают Индии и Китаю покупать нефть у России, хотя сами закупают у страны ядерное топливо. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседание Международного клуба «Валдай». По его словам, отказ от импорта российского топливо может привести к росту цен и торможению экономики в Штатах.

«Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Они сами покупают у нас ядерное топливо, а другим странам запрещают даже нефть покупать. Повышение тарифов на торговлю с Россией приведет только к росту цен и торможению экономического развития в самих Соединенных Штатах», — заявил Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также подчеркнул, что отказ Индии от российских энергоносителей нанесет ущерб индийской экономике и отразится на мировой стабильности.

С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит двадцать второе ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В нынешнем году ключевой темой встречи стала выработка многополярной модели мирового устройства и анализ перспектив дальнейшей эволюции глобального порядка. В мероприятии задействованы 140 специалистов из более чем 40 стран.

