«В России начнется бунт разъяренных мамаш»

21:57 03 мая 2018 0

Государство предупреждает о блокировке популярных мессенджеров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министр связи Николай Никифоров не исключает, что после Telegrama проблемы могут начаться у другого популярного мессенджера — Viber. «Если у них (ФСБ) будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», — сказал глава Минкомсвязи 3 мая на пресс-конференции ТАСС, отвечая на вопрос, может ли блокировка Telegram коснуться и мессенджера Viber.

Whatsapp самый популярный мессенджер в России, им пользуется почти половина россиян в возрасте от 12 до 64 лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Это не первый раз, когда министр вспоминает о блокировке иностранных мессенджеров. Так, в конце 2017 года Никифоров заявлял, что у спецслужб «должно возникать гораздо больше вопросов к работе таких компаний, как WhatsApp, Viber, Facebook», нежели к Telegram. «Они как-то все время остаются за кадром, но к ним, мне кажется, у компетентных органов гораздо больше вопросов», — говорил тогда министр.

Однако сейчас его заявление сделано на фоне войны, которую Роскомнадзор уже несколько недель ведет с Telegram после того, как Павел Дуров отказался предоставить ключи шифрования российским спецслужбам. На территории России мессенджер теперь работает с перебоями.

Между тем, по словам экспертов, аналогичные технические решения использует большинство известных мессенджеров. И Telegram среди них далеко не самый популярный.

Как рассказали «URA.RU» в компании Mediascope, по данным проекта WEB-Index в городах с населением более 700 тысяч человек в феврале 2018 года мобильным приложением Viber пользовались 34,6% жителей. Если рассматривать все города России с населением более 100 тысяч человек, эта цифра еще выше: 37,4%. На этом фоне война Роскомнадзора с Telegram, которым пользуются почти в два раза меньше россиян (16,6% в миллионниках и 14,9% в городах свыше 100 тыс. человек), может показаться несущественной.

Но самый серьезный удар по россиянам может нанести блокировка Whatsapp. Согласно данным Mediascope, в городах стотысячниках его используют почти 45,2% россиян, в миллионниках — эта цифра достигает 50,2%.

В последние три года мессенджеры заменили соцсети, как инструмент общения россиян Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Мессенджеры уже несколько лет являются основным инструментом общения для россиян, замечает интернет-эксперт Антон Меркуров в беседе с «URA.RU». «В свое время круг общения формировали социальные сети. Однако примерно три года назад им на смену начали приходить мессенджеры. Whatsapp был удобен тем, что интегрировал в себя адресную книгу на телефоне. Viber — тем, что первым позволил звонить в другие города», — говорит программист.

Социальные последствия потенциальной войны Роскомнадзора с популярными мессенджерами эксперты расценивают по-разному. Так, бывший член хакерской группы, специалист по информационной безопасности Александр Варской полагает, что блокировка Whatsapp может вызвать протест российских женщин, которые не захотят расставаться с привычной платформой.

«В России начнется бунт мамаш из родительских комитетов. Поскольку они используют групповые чаты в WhatsAppе, все они восстанут. В таком случае ожидаются большие перемены. Самые опасные люди — это русские женщины (в возрасте) за 40 лет», — поделился мнением с корреспондентом «URA.RU» Варской.

Впрочем, по мнению Меркурова, урезать аудиторию WhatsApp до «мамочкиных чатов» — некорректно. Ведь в отличие от Telegram, в WhatsApp и Viber сидит буквально «вся Россия». «У большинства людей на телефонах установлено сразу по два мессенджера, ведь переключаться между ними несложно», — говорит интернет-эксперт.

В Роскомнадзоре признали, что борьба с Telegram может растянуться на месяцы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Блокировка мессенджеров сделает Роскомнадзор одним из самых непопулярных институтов российской власти, замечает социолог Алексей Фирсов. «Любая его неудача будет встречать внутренние аплодисменты, иронию — даже у лояльных слоев, поскольку нарушены негласные конвенции, по которым власть не мешает частной жизни граждан в обмен на политическую нейтральность», — рассказал он «URA.RU». Социолог считает, что россияне будут массово искать способы обхода блокировок.

Однако власть не ждет крупных массовых протестов, считает политолог и автор популярного телеграм-канала Леонид Давыдов. «Государство вряд ли пойдет на что-то, что способно привести к крупным волнениям, а значит, расценивает такую вероятность как низкую. С другой стороны, расширяя фронт,

Роскомнадзор пытается утопить проблему Telegram в более глобальном вызове. Идёт повышение ставок в игре. Это всегда интересно», — заметил политолог в беседе с «URA.RU».

Война Роскомнадзора с Telegram уже вызвала недовольство части бизнеса, который строил корпоративную коммуникацию на базе Telegram, замечает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова. «Я знаю много компаний, которые потеряли серьезные деньги. Сейчас они оформляют жалобы и судебные иски. Кроме того, проходят встречи в кабинетах чиновников, где ситуация активно обсуждается. Блокировка других мессенджеров грозит вызвать недовольство куда более широких слоев населения», — считает она.

Впрочем, совсем не обязательно, что сами мессенджеры выберут путь конфронтации с Роскомнадзором. Так, 12 апреля директор по коммуникациям Viber в СНГ Яна Рожкова в интервью Russia Today заявила, что ее компания «с уважением относится к законодательству стран, в которых присутствует мессенджер». Но она также отметила, что никаких запросов от российских властей в Viber пока не поступало.