Генпрокуратура РФ начала оспаривать приватизацию 30 лет спустя

Судебный прецедент, опасный для бизнеса всей страны, может произойти на Алтае

16 декабря 2021 в 07:00 Размер текста - 17 +

Генпрокуратура РФ пытается вернуть акции «Кучуксульфата», не признавая незаконность приватизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Алтайском крае разворачивается судебный спор, который может обернуться опасным прецедентом для приватизированных предприятий в России. Генеральная прокуратура РФ через суд пытается забрать у акционеров ОАО «Кучуксульфат» активы, купленные еще 30 лет назад. Если суд одобрит иск, то государство сможет забрать обратно завод, отданный частникам в 90-е. В случае, если победу одержит ведомство, юристы опасаются новых судов по всей стране. Генпрокуратура меняет срок давности 15 декабря в Арбитражном суде Алтайского края закончились предварительные слушания по иску Генпрокуратуры РФ к ОАО «Кучуксульфат». Ответчики пытались добиться отмены иска, но безрезультатно: рассмотрение дела по существу назначено на 11 января 2022 года. Срок давности — краеугольный камень в экономическом споре между Генпрокуратурой РФ и акционерами «Кучуксульфата». Если он истек, то суд будет обязан отказать в рассмотрении иска, пояснил в разговоре с URA.RU представитель предприятия, адвокат Алексей Аржанников. Пресс-служба ОАО «Кучуксульфат» «Кучуксульфат» настаивает, что срок давности по возможным нарушениям, допущенным при приватизации, давно прошел. Преобразование предприятия в акционерное общество началось в августе 1992 года и завершилось в декабре 1993 года. В соответствие с законом, у уполномоченных органов есть три года, чтобы подать иск об истребовании имущества. С момента приватизации «Кучуксульфата» прошло почти 29 лет. Однако Генпрокуратура РФ отказывается принимать за точку отсчета момент приватизации. Она ссылается на положения статей 196 и 200 ГК РФ, а также решение президиума Верховного суда РФ, которые предлагают исчислять срок давности тогда, когда «лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права». «Из вышеизложенного следует, что срок исковой давности начинает исчисляться с момента, когда выпавшее из владения собственника имущество было им обнаружено, а также стало известно, кому должен предъявляться иск», — заявил представитель Генпрокуратуры РФ во время заседания арбитражного суда Алтайского края. За точку отсчета ведомство берет последнюю сделку с акциями «Кучуксульфата», а именно передачу ценных бумаг в доверительное управление компании «Траст». Она состоялась 23 сентября 2021 года. Государство не знало о приватизации? Еще один вопрос, который поднимался в ходе заседания суда — действительно ли в ходе приватизации «Кучуксульфата» были допущены правонарушения? Генпрокуратура РФ настаивает на том, что государство не знало о преобразовании предприятия в акционерное общество. По мнению ведомства, нарушения в ходе приватизации допустили местные органы власти: территориальный комитет Алтайского края по управлению имуществом и региональный фонд имущества. Именно они в 1990-х годах провели преобразование «Кучуксульфата» в акционерное общество, сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия. Генпрокуратура РФ вместе с Росимуществом ссылается на тот факт, что приватизировать завод можно было только с разрешения правительства РФ. Это правило, уточнили ведомства в суде, распространяется на все добывающие предприятия. «Мы ничего не добываем. Мы производим сульфат натрия химическим способом. Мы никогда не были добывающим предприятием, а это значит никакого разрешения правительства в виде документа не должно было быть», — рассказал Аржанников. Пресс-служба ОАО «Кучуксульфат» Адвокат подчеркнул, что довод Генпрокуратуры не подтверждает ни один документ. Как и то, что краевые органы власти провели приватизацию «Кучуксульфата» с нарушением закона. «Правительство РФ создало Госкомимущество, а Госкомимущество передало свои полномочия территориальному комитету Алтайского края по управлению имуществом. Существует документ, который указывает на то, что краевой комитет осуществляет полномочия Госкомимущества. То есть, фактически, он действует от имени Российской Федерации, от имени правительства. И этот комитет последовательно принимал решения по приватизации», — заявил представитель «Кучуксульфата». А тот ли нарушен закон? Аржанников рассказал, что законность приватизации не раз проверяла сама прокуратура. В частности, в 1994 году этим занимался прокурор Благовещенского района, на территории которого находится предприятие. В ходе проверки не было выявлено никаких нарушений. Ее результаты «Кучуксульфат» предоставил во время заседания суда. Пресс-служба ОАО «Кучуксульфат» «Информация об этой проверке была передана напрямую в Генеральную прокуратуру РФ. То есть в 1994 году органы прокуратуры провели проверку, в том числе результатов приватизации, и не нашли нарушений. И за весь этот период, почти 30 лет, ни один орган не возразил и не сказал, что у вас там нарушения», — заметил Аржанников. Нюанс в том, что Генпрокуратура не намерена оспаривать законность приватизации «Кучуксульфата». «Предметом судебного разбирательства является не вопрос оспаривания сделки государственного предприятия, а вопрос истребования принадлежащего Российской Федерации имущества от ответчиков, которые приобрели его не в ходе приватизации», — заявил представитель ведомства на суде. Аржанников в разговоре с URA.RU указал на то, что акционеры приобрели ценные бумаги законным путем. Они купили их на вторичном рынке, у работников. Те, в свою очередь, получили акции после окончания приватизации, о которой государство было осведомлено. Кому это выгодно Работники завода обескуражены тем, что вопрос о законности приватизации подняли спустя почти 30 лет. Акционеры и «Кучуксульфат» убеждены в том, что в тогда они все сделали правильно. Однако несмотря на это завод уже почти четыре года находится под сильным административным давлением. «Это череда событий, которая длится, начиная с 2017 года. По запросам необоснованных людей, необоснованных организаций проводились бесконечные проверки. Представляете, административный прессинг, который длится уже четыре года? За этот период проведено порядка 80 проверок, направлено 300 исков», — рассказал сотрудник «Кучуксульфата» Владимир Ермолов. В пресс-службе завода уточнили, что инспекции проводили ИФНС, Росприроднадзор, МВД и Генпрокуратура. Однако ни одна проверка не выявила существенных нарушений. В «Кучуксульфате» предполагают, что новый иск Генпрокуратуры связан с инвестиционной компанией «А1», которая уже несколько лет пытается выкупить акции предприятия. На заводе это считают рейдерским захватом. «Финансовые структуры в процессе того, как проводились проверки, просто выходили и говорили напрямую: „Продайте свои активы, или вам будет плохо“. Угрожали, что если не продадим, то нами займется Генпрокуратура», — рассказал Ермолов. Такого же мнения придерживаются региональные политики. Ранее в Благовещенском районе из партии «Единая Россия» вышли более 100 депутатов. Причиной стали недостаточные, по мнению политиков, действия единороссов в ситуации с «Кучуксульфатом». Чем опасен иск Генпрокуратуры Адвокат считает, что удовлетворенный иск Генпрокуратуры произведет эффект «взорвавшейся» бомбы на всю российскую экономику. Пресс-служба ОАО «Кучуксульфат» «Это будет очень удивительный итог, исходя из норм права. Во-первых, это просто перевернет политику государства о том, что оно не пересматривает итоги приватизации. Но самое главное — это будет незаконным действием», — заявил Аржанников. Все итоги приватизации могут быть отменены, а значит акционеры потеряют свои средства. Так, например, только в «Кучуксульфат» акционеры вложили порядка 14 миллиардов рублей, рассказали в пресс-службе предприятия. Однако Аржанников подчеркнул, что такой исход маловероятен. «Нет ничего, что указывало бы на то, что приватизация была проведена незаконно», — отметил адвокат. Рассмотрение иска Генпрокуратуры по существу начнется уже в январе 2022 года. Суд будет изучать все обстоятельства дела с самого начала. Работники «Кучуксульфата», меж тем, планируют выйти на мирный митинг и обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Алтайском крае разворачивается судебный спор, который может обернуться опасным прецедентом для приватизированных предприятий в России. Генеральная прокуратура РФ через суд пытается забрать у акционеров ОАО «Кучуксульфат» активы, купленные еще 30 лет назад. Если суд одобрит иск, то государство сможет забрать обратно завод, отданный частникам в 90-е. В случае, если победу одержит ведомство, юристы опасаются новых судов по всей стране. Генпрокуратура меняет срок давности 15 декабря в Арбитражном суде Алтайского края закончились предварительные слушания по иску Генпрокуратуры РФ к ОАО «Кучуксульфат». Ответчики пытались добиться отмены иска, но безрезультатно: рассмотрение дела по существу назначено на 11 января 2022 года. Срок давности — краеугольный камень в экономическом споре между Генпрокуратурой РФ и акционерами «Кучуксульфата». Если он истек, то суд будет обязан отказать в рассмотрении иска, пояснил в разговоре с URA.RU представитель предприятия, адвокат Алексей Аржанников. «Кучуксульфат» настаивает, что срок давности по возможным нарушениям, допущенным при приватизации, давно прошел. Преобразование предприятия в акционерное общество началось в августе 1992 года и завершилось в декабре 1993 года. В соответствие с законом, у уполномоченных органов есть три года, чтобы подать иск об истребовании имущества. С момента приватизации «Кучуксульфата» прошло почти 29 лет. Однако Генпрокуратура РФ отказывается принимать за точку отсчета момент приватизации. Она ссылается на положения статей 196 и 200 ГК РФ, а также решение президиума Верховного суда РФ, которые предлагают исчислять срок давности тогда, когда «лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права». «Из вышеизложенного следует, что срок исковой давности начинает исчисляться с момента, когда выпавшее из владения собственника имущество было им обнаружено, а также стало известно, кому должен предъявляться иск», — заявил представитель Генпрокуратуры РФ во время заседания арбитражного суда Алтайского края. За точку отсчета ведомство берет последнюю сделку с акциями «Кучуксульфата», а именно передачу ценных бумаг в доверительное управление компании «Траст». Она состоялась 23 сентября 2021 года. Государство не знало о приватизации? Еще один вопрос, который поднимался в ходе заседания суда — действительно ли в ходе приватизации «Кучуксульфата» были допущены правонарушения? Генпрокуратура РФ настаивает на том, что государство не знало о преобразовании предприятия в акционерное общество. По мнению ведомства, нарушения в ходе приватизации допустили местные органы власти: территориальный комитет Алтайского края по управлению имуществом и региональный фонд имущества. Именно они в 1990-х годах провели преобразование «Кучуксульфата» в акционерное общество, сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия. Генпрокуратура РФ вместе с Росимуществом ссылается на тот факт, что приватизировать завод можно было только с разрешения правительства РФ. Это правило, уточнили ведомства в суде, распространяется на все добывающие предприятия. «Мы ничего не добываем. Мы производим сульфат натрия химическим способом. Мы никогда не были добывающим предприятием, а это значит никакого разрешения правительства в виде документа не должно было быть», — рассказал Аржанников. Адвокат подчеркнул, что довод Генпрокуратуры не подтверждает ни один документ. Как и то, что краевые органы власти провели приватизацию «Кучуксульфата» с нарушением закона. «Правительство РФ создало Госкомимущество, а Госкомимущество передало свои полномочия территориальному комитету Алтайского края по управлению имуществом. Существует документ, который указывает на то, что краевой комитет осуществляет полномочия Госкомимущества. То есть, фактически, он действует от имени Российской Федерации, от имени правительства. И этот комитет последовательно принимал решения по приватизации», — заявил представитель «Кучуксульфата». А тот ли нарушен закон? Аржанников рассказал, что законность приватизации не раз проверяла сама прокуратура. В частности, в 1994 году этим занимался прокурор Благовещенского района, на территории которого находится предприятие. В ходе проверки не было выявлено никаких нарушений. Ее результаты «Кучуксульфат» предоставил во время заседания суда. «Информация об этой проверке была передана напрямую в Генеральную прокуратуру РФ. То есть в 1994 году органы прокуратуры провели проверку, в том числе результатов приватизации, и не нашли нарушений. И за весь этот период, почти 30 лет, ни один орган не возразил и не сказал, что у вас там нарушения», — заметил Аржанников. Нюанс в том, что Генпрокуратура не намерена оспаривать законность приватизации «Кучуксульфата». «Предметом судебного разбирательства является не вопрос оспаривания сделки государственного предприятия, а вопрос истребования принадлежащего Российской Федерации имущества от ответчиков, которые приобрели его не в ходе приватизации», — заявил представитель ведомства на суде. Аржанников в разговоре с URA.RU указал на то, что акционеры приобрели ценные бумаги законным путем. Они купили их на вторичном рынке, у работников. Те, в свою очередь, получили акции после окончания приватизации, о которой государство было осведомлено. Кому это выгодно Работники завода обескуражены тем, что вопрос о законности приватизации подняли спустя почти 30 лет. Акционеры и «Кучуксульфат» убеждены в том, что в тогда они все сделали правильно. Однако несмотря на это завод уже почти четыре года находится под сильным административным давлением. «Это череда событий, которая длится, начиная с 2017 года. По запросам необоснованных людей, необоснованных организаций проводились бесконечные проверки. Представляете, административный прессинг, который длится уже четыре года? За этот период проведено порядка 80 проверок, направлено 300 исков», — рассказал сотрудник «Кучуксульфата» Владимир Ермолов. В пресс-службе завода уточнили, что инспекции проводили ИФНС, Росприроднадзор, МВД и Генпрокуратура. Однако ни одна проверка не выявила существенных нарушений. В «Кучуксульфате» предполагают, что новый иск Генпрокуратуры связан с инвестиционной компанией «А1», которая уже несколько лет пытается выкупить акции предприятия. На заводе это считают рейдерским захватом. «Финансовые структуры в процессе того, как проводились проверки, просто выходили и говорили напрямую: „Продайте свои активы, или вам будет плохо“. Угрожали, что если не продадим, то нами займется Генпрокуратура», — рассказал Ермолов. Такого же мнения придерживаются региональные политики. Ранее в Благовещенском районе из партии «Единая Россия» вышли более 100 депутатов. Причиной стали недостаточные, по мнению политиков, действия единороссов в ситуации с «Кучуксульфатом». Чем опасен иск Генпрокуратуры Адвокат считает, что удовлетворенный иск Генпрокуратуры произведет эффект «взорвавшейся» бомбы на всю российскую экономику. «Это будет очень удивительный итог, исходя из норм права. Во-первых, это просто перевернет политику государства о том, что оно не пересматривает итоги приватизации. Но самое главное — это будет незаконным действием», — заявил Аржанников. Все итоги приватизации могут быть отменены, а значит акционеры потеряют свои средства. Так, например, только в «Кучуксульфат» акционеры вложили порядка 14 миллиардов рублей, рассказали в пресс-службе предприятия. Однако Аржанников подчеркнул, что такой исход маловероятен. «Нет ничего, что указывало бы на то, что приватизация была проведена незаконно», — отметил адвокат. Рассмотрение иска Генпрокуратуры по существу начнется уже в январе 2022 года. Суд будет изучать все обстоятельства дела с самого начала. Работники «Кучуксульфата», меж тем, планируют выйти на мирный митинг и обратиться к президенту РФ Владимиру Путину.