ИКИ РАН: выброс плазмы от вспышки на Солнце прошел мимо Земли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Солнце зафиксировали высокую активность
На Солнце зафиксировали высокую активность Фото:

На Солнце произошел мощный выброс плазмы, но он не задел планету Земля. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Вчера на Солнце был крупный выброс, который ушел мимо Земли», — сообщается в telegram-канале научной организации. Плазму выбросило из-за сильной активности на Солнце.

Ранее специалисты ИКИ РАН уже фиксировали всплеск солнечной активности: за сутки было зарегистрировано 15 вспышек, три из которых относились к мощному классу M. Тогда же произошел один из крупнейших в 2025 году выбросов протуберанца, который не представлял угрозы для Земли. Ученые отмечают, что вероятность столкновения подобных выбросов с планетами остается крайне низкой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Солнце произошел мощный выброс плазмы, но он не задел планету Земля. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. «Вчера на Солнце был крупный выброс, который ушел мимо Земли», — сообщается в telegram-канале научной организации. Плазму выбросило из-за сильной активности на Солнце. Ранее специалисты ИКИ РАН уже фиксировали всплеск солнечной активности: за сутки было зарегистрировано 15 вспышек, три из которых относились к мощному классу M. Тогда же произошел один из крупнейших в 2025 году выбросов протуберанца, который не представлял угрозы для Земли. Ученые отмечают, что вероятность столкновения подобных выбросов с планетами остается крайне низкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...