Путин ответил на ожидания Русского мира

Что произошло на православном соборе, которого ждали консерваторы

29 ноября 2023 в 00:40 Размер текста - 17 +

На Всемирном русском народном соборе Владимир Путин рассказал о битве России за суверенитет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на XXV Всемирном русском народном соборе дал понять, что единство русского мира является ключевым ориентиром в построении свободного и справедливого будущего России. Опрошенные URA.RU эксперты утверждают, что обращение к русскому народу позволит его объединить для реализации государственных задач. В начале пленарного заседания Владимир Путин твердо подчеркнул необходимость России отстаивать право быть свободным в своих решениях: «Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее, историческое право быть Россией — сильной, независимой державой, страной-цивилизацией». «Что означает суверенитет для нашего государства, для каждой семьи, для каждого человека?» задал вопрос президент. «Это, прежде всего, свобода. Свобода для России и для нашего народа, а значит, и для каждого из нас», — сразу же пояснил Путин. Суверенитет — это свобода для России и ее народа, подчеркнул президент Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава государства указал на то, что именно эту «подлинную свободу сейчас защищают наши парни, наши мужчины, солдаты и офицеры, дочери Отечества». Он объяснил, почему свобода так важна для России — она обеспечивает народу суверенность и независимость от чужих интересов. «По-настоящему свободный человек — всегда созидатель. Мы поддержим стремление каждого приносить пользу стране, обществу, людям. Из этого и складывается суверенное развитие в национальных интересах», — подчеркнул глава государства. Русский мир, по словам Путина, это поколения предков и потомки, которые будут жить в России будущего. «Русский мир — это Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз, это современная Россия, которая возвращает, укрепляет и умножает свой суверенитет как мировая держава», — объяснил глава государства. Ранее философ, идеолог «Русского мира» Александр Дугин отмечал, что Всемирный русский народный собор, на котором будет выступать Владимир Путин, радикально изменит судьбу России и мира. В ответ на это президент не забыл напомнить о роли русского народа в жизни России: «Без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть Русского мира и самой России». Владимир Путин подчеркнул, что в Конституции РФ закреплен статус русского языка как язык государствообразующего народа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Владимир Путин отметил, что в его словах нет притязаний на превосходство, исключительность или избранность русского народа. «Это просто факт, как и то, что в нашей Конституции четко закреплен статус русского языка как языка государствообразующего народа», — подчеркнул глава государства. «Русский — это больше чем национальность. Так всегда было, кстати говоря, в истории нашей страны», — отметил Путин. По его словам, быть русским — значит брать на себя ответственность за сбережение России. Он подчеркнул, что только единой, сильной и суверенной России по силам гарантировать будущее и самобытное развитие русского и всех других народов, объединенных общностью исторической судьбы и живущих веками в одной стране. Президент обратил внимание и на недружественную политику западных стран. Главной угрозой для России он видит политику западных элит, идеологией которых «стали русофобия, другие формы расизма и неонацизм». Для противостояния Западу, «вмешательству извне и провокациям с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты» президент предлагает обратить внимание на силу и потенциал России — «многообразие культур, традиций и обычаев». «Мы должны его [многообразие] постоянно укреплять, беречь это согласие, наше общее достояние», — подчеркнул президент. На соборе президент отметил важность развития экономики России Фото: Владимир Андреев © URA.RU В своей речи президент сделал акцент и на философии развития экономики России. По словам Путина, необходимо развивать именно внутренние ресурсы страны: «Вкладывайте в Россию, создавайте рабочие места, развивайте производство, участвуйте в подготовке кадров — и тогда рост национальной экономики воплотится в новые успехи и возможности ваших компаний». Он добавил, что национальный бизнес, который укрепляет суверенитет страны, сам становится менее зависимым от внешнего давления. Владимир Путин также связал суверенное развитие страны, экономики и социальной сферы с понятием «справедливость». «Это, прежде всего, достойные условия для жизни, равные, широкие возможности для учебы, для жизненного старта и самореализации молодежи», — пояснил он. В конце своего выступления Путин затронул тему семейных ценностей. Он выразил свое одобрение тому, что у многих народов России сохраняется традиция крепкой и многопоколенной семьи. «Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать», — сказал Владимир Путин. Он добавил, что большая семья должна стать нормой для всех народов России: «Сбережение и приумножение народа России — наша задача на предстоящие десятилетия, и сразу скажу больше — на поколения вперед. Это будущее Русского мира, тысячелетней, вечной России», — резюмировал президент. В 2018 году Путин отметил роль сплоченности общества для противостояния внешним вызовам Фото: Kremlin.ru В прошлый раз, выступая на Всемирном русском народном соборе в 2018 году, президент рассказал о цивилизационном развитии России. Тогда Владимир Путин отмечал, что только сплоченное общество может отвечать на серьезные исторические вызовы, отстаивать суверенитет и противостоять внешнему давлению. Говоря о выступлении президента на прошедшем 28 ноября Всемирном русском народном соборе, опрошенные URA.RU эксперты подчеркнули стратегическое значение слов президента. По их словам, сделанный смысловой акцент на единстве русского народа и его роли в развитии России, необходим для обеспечения суверенитета страны. Важность обращения к русскому народу отмечает политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков: «Без обращения к русскому народу решить социальные задачи невозможно. Не потому, что он самый главный, а потому что он массовый. И не учитывать особенности русского населения тоже невозможно. Потому что особенности эти существуют. И для того, чтобы найти отклик у этой части населения, к нему обратиться». По его словам, русский народ, который составляет в разных регионах значимую часть населения, играет ключевую роль в решении созидательных задач государства. Русский мир является свершившимся фактом, считает Наталья Макеева Фото: Илья Московец © URA.RU Русский мир — это свершившийся факт, считает замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. «Русский мир — это не только православные народы. Это все, что входит в орбиту большой России», — отметила эксперт. Она считает, что после решения материальных вопросов в стране необходимо обратить внимание на духовную и культурную сферы. «С военной составляющей мы разобрались, с экономической в целом тоже. Сейчас важно обращаться к смыслам», — сказала эксперт. Она подчеркнула, что СВО закончится и сейчас важно заблаговременно выработать траекторию движения России: «К этому моменту [окончание СВО] смыслы уже должны быть готовы, чтобы нам в очередной раз в возбужденном состоянии не бегать и не хватать в качестве смыслов все подряд». «Если мы сможем правильно сформулировать что такое русский мир, если мы сможем сформулировать, что такое русская мечта, тогда нам будет проще двигаться вперед», — соглашается с мнениями предыдущих экспертов первый зампредседателя Изборского клуба Олег Розанов. Тема будущего России является ключевой для президента, отметил первый зампредседателя Изборского клуба Олег Розанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Он добавляет, что данная тема особенна важна для президента: «Он обозначает контуры будущего в своих посланиях Федеральному собранию, выступлениях на Валдайском клубе, в своих пресс-конференциях и на отдельных мероприятиях. Он постоянно возвращается к этой теме — для него она является ключевой». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на XXV Всемирном русском народном соборе дал понять, что единство русского мира является ключевым ориентиром в построении свободного и справедливого будущего России. Опрошенные URA.RU эксперты утверждают, что обращение к русскому народу позволит его объединить для реализации государственных задач. В начале пленарного заседания Владимир Путин твердо подчеркнул необходимость России отстаивать право быть свободным в своих решениях: «Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее, историческое право быть Россией — сильной, независимой державой, страной-цивилизацией». Глава государства указал на то, что именно эту «подлинную свободу сейчас защищают наши парни, наши мужчины, солдаты и офицеры, дочери Отечества». Он объяснил, почему свобода так важна для России — она обеспечивает народу суверенность и независимость от чужих интересов. «По-настоящему свободный человек — всегда созидатель. Мы поддержим стремление каждого приносить пользу стране, обществу, людям. Из этого и складывается суверенное развитие в национальных интересах», — подчеркнул глава государства. Русский мир, по словам Путина, это поколения предков и потомки, которые будут жить в России будущего. Ранее философ, идеолог «Русского мира» Александр Дугин отмечал, что Всемирный русский народный собор, на котором будет выступать Владимир Путин, радикально изменит судьбу России и мира. В ответ на это президент не забыл напомнить о роли русского народа в жизни России: Владимир Путин отметил, что в его словах нет притязаний на превосходство, исключительность или избранность русского народа. «Это просто факт, как и то, что в нашей Конституции четко закреплен статус русского языка как языка государствообразующего народа», — подчеркнул глава государства. «Русский — это больше чем национальность. Так всегда было, кстати говоря, в истории нашей страны», — отметил Путин. Президент обратил внимание и на недружественную политику западных стран. Главной угрозой для России он видит политику западных элит, идеологией которых «стали русофобия, другие формы расизма и неонацизм». Для противостояния Западу, «вмешательству извне и провокациям с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты» президент предлагает обратить внимание на силу и потенциал России — «многообразие культур, традиций и обычаев». «Мы должны его [многообразие] постоянно укреплять, беречь это согласие, наше общее достояние», — подчеркнул президент. В своей речи президент сделал акцент и на философии развития экономики России. По словам Путина, необходимо развивать именно внутренние ресурсы страны: «Вкладывайте в Россию, создавайте рабочие места, развивайте производство, участвуйте в подготовке кадров — и тогда рост национальной экономики воплотится в новые успехи и возможности ваших компаний». Он добавил, что национальный бизнес, который укрепляет суверенитет страны, сам становится менее зависимым от внешнего давления. Владимир Путин также связал суверенное развитие страны, экономики и социальной сферы с понятием «справедливость». «Это, прежде всего, достойные условия для жизни, равные, широкие возможности для учебы, для жизненного старта и самореализации молодежи», — пояснил он. В конце своего выступления Путин затронул тему семейных ценностей. Он выразил свое одобрение тому, что у многих народов России сохраняется традиция крепкой и многопоколенной семьи. «Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать», — сказал Владимир Путин. Он добавил, что большая семья должна стать нормой для всех народов России: В прошлый раз, выступая на Всемирном русском народном соборе в 2018 году, президент рассказал о цивилизационном развитии России. Тогда Владимир Путин отмечал, что только сплоченное общество может отвечать на серьезные исторические вызовы, отстаивать суверенитет и противостоять внешнему давлению. Говоря о выступлении президента на прошедшем 28 ноября Всемирном русском народном соборе, опрошенные URA.RU эксперты подчеркнули стратегическое значение слов президента. По их словам, сделанный смысловой акцент на единстве русского народа и его роли в развитии России, необходим для обеспечения суверенитета страны. Важность обращения к русскому народу отмечает политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков: По его словам, русский народ, который составляет в разных регионах значимую часть населения, играет ключевую роль в решении созидательных задач государства. Русский мир — это свершившийся факт, считает замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. «Русский мир — это не только православные народы. Это все, что входит в орбиту большой России», — отметила эксперт. Она считает, что после решения материальных вопросов в стране необходимо обратить внимание на духовную и культурную сферы. Она подчеркнула, что СВО закончится и сейчас важно заблаговременно выработать траекторию движения России: «К этому моменту [окончание СВО] смыслы уже должны быть готовы, чтобы нам в очередной раз в возбужденном состоянии не бегать и не хватать в качестве смыслов все подряд». Он добавляет, что данная тема особенна важна для президента: «Он обозначает контуры будущего в своих посланиях Федеральному собранию, выступлениях на Валдайском клубе, в своих пресс-конференциях и на отдельных мероприятиях. Он постоянно возвращается к этой теме — для него она является ключевой».