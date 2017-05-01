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01 мая 2017
30 апреля 2017
15:13  01 мая 2017 0

«Вежливый и неконфликтный». В России вступили в силу новые требования к экзаменаторам ГИБДД

Разломанный собачий городок Курган, учебное вождение
Принимающих экзамен по вождению обязали быть вежливымиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

С 1 мая в России начали действовать новые требования к сотрудникам Госавтоинспекции, принимающим экзамены по вождению. Теперь экзаменаторы, от которых будет зависеть получение водительских прав, обязаны быть вежливыми и избегать конфликтных ситуаций.

«Помимо теоретических знаний в области безопасности дорожного движения экзаменатор должен в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами и навыками межличностного общения, в условиях конфликтных ситуаций уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски», — говорится в официальном сообщении ГИБДД.

Кстати, вождение в городе — это одно из самых сложных испытаний, необходимых для получения прав. В 2016 году с первой попытки его удачно сдал лишь каждый третий ученик, сообщает RT.

Анна Белкина
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