Организатор «голого марша» проституток попытался сбежать из суда

02:31 18 мая 2017 0

Вячеслав Дацик напал на конвоира во время судебного заседания в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Националист Вячеслав Дацик, известный также как Рыжий Тарзан и организатор «голого марша» проституток, пытался сбежать из здания суда в Санкт-Петербурге. Попытку побега пресекли сотрудники Росгвардии.

По данным пресс-службы ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Дацик — в прошлом боец смешанного стиля — оказал физическое сопротивление конвоировавшим его полицейским. Одному из сотрудников он нанес телесные повреждения. Попытка побега не удалась — Дацика задержали на месте, передают «Известия».

В Петроградском районном суде, откуда пытался сбежать Дацик, проходило заседание по продлению Дацику срока содержания под стражей. Обвиняемый в разбое вел себя неадекватно и скандалил, за что судья решил удалить его из зала. В момент, когда его выводили, Дацик и напал на конвоира.

Как сообщает РИА «Новости», Рыжий Тарзан был арестован 19 мая 2016 года и проходит обвиняемым по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища и разбойном нападении. В ночь на 18 мая 2016 года Дацик проник в помещение, где оказывались интимные услуги, заставил жриц любви и посетителей борделя пройти в обнаженном виде до ближайшего отдела полиции.

Ранее Дацик уже отбывал срок за разбойное нападение на петербургский салон сотовой связи, а до этого проходил принудительное лечение в психиатрической больнице, из которой сбежал в 2010 году. Потом Рыжий Тарзан внезапно объявился в норвежском Осло и попросил политического убежища, однако норвежский суд приговорил его к восьми месяцам тюрьмы за незаконное ношение оружия (при Дацике обнаружили пистолет). В марте 2011 года Дацика депортировали в Россию.