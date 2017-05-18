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18 мая 2017
17 мая 2017
02:31  18 мая 2017 0

Организатор «голого марша» проституток попытался сбежать из суда

Избрание меры пресечения по делу заместителя начальника департамента земельных отношений Перми Павла Пахунова. Мотовилихинский районный суд. Пермь, скамья подсудимых, наручники
Вячеслав Дацик напал на конвоира во время судебного заседания в Санкт-ПетербургеФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Националист Вячеслав Дацик, известный также как Рыжий Тарзан и организатор «голого марша» проституток, пытался сбежать из здания суда в Санкт-Петербурге. Попытку побега пресекли сотрудники Росгвардии.

По данным пресс-службы ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Дацик — в прошлом боец смешанного стиля — оказал физическое сопротивление конвоировавшим его полицейским. Одному из сотрудников он нанес телесные повреждения. Попытка побега не удалась — Дацика задержали на месте, передают «Известия».

В Петроградском районном суде, откуда пытался сбежать Дацик, проходило заседание по продлению Дацику срока содержания под стражей. Обвиняемый в разбое вел себя неадекватно и скандалил, за что судья решил удалить его из зала. В момент, когда его выводили, Дацик и напал на конвоира.

Как сообщает РИА «Новости», Рыжий Тарзан был арестован 19 мая 2016 года и проходит обвиняемым по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища и разбойном нападении. В ночь на 18 мая 2016 года Дацик проник в помещение, где оказывались интимные услуги, заставил жриц любви и посетителей борделя пройти в обнаженном виде до ближайшего отдела полиции.

Ранее Дацик уже отбывал срок за разбойное нападение на петербургский салон сотовой связи, а до этого проходил принудительное лечение в психиатрической больнице, из которой сбежал в 2010 году. Потом Рыжий Тарзан внезапно объявился в норвежском Осло и попросил политического убежища, однако норвежский суд приговорил его к восьми месяцам тюрьмы за незаконное ношение оружия (при Дацике обнаружили пистолет). В марте 2011 года Дацика депортировали в Россию.

Наталья Володина
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