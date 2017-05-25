14:54 25 мая 2017 2

Комплекс "Октава" будет сдан в сентябре 2017-го Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В столице Урала уже осенью будет сдан долгострой на Ботанике — проблемное здание на улице Крестинского, 35 превратится в комплекс «Октава» с 272 жилыми помещениями. Строительством объекта занялась группа компаний «ТЭН», заручившись финансированием «Промсвязьбанка». Этот застройщик известен нестандартными решениями жилищного вопроса по всему Екатеринбургу.

«„Октаву“ мы сдаем в сентябре этого года, финансирование на достройку получено в полном объеме. То есть мы ни от кого не зависим. Работа кипит, люди в округе уже интересуются. Нам удалось обеспечить невысокую стоимость по квадратному метру — площади можно купить по цене от полутора миллионов», — рассказали «URA.RU» в компании «ТЭН».

ТЭН — это один из крупнейших полноформатных инвестиционно-торговых холдингов Урала, который специализируется на застройке объектов в перспективных районах Екатеринбурга с индивидуальными концепциями для каждого жилого комплекса. «Одна из основных установок компании — поддержание доступных цен без завышения независимо от расположения объектов в разных районах Екатеринбурга» — отметил девелопер.

Например, группа компаний занимается строительством микрорайона «Светлый», расположенного рядом с пятизвездочным отелем «Рамада». Его инфраструктура с нуля создана застройщиком, а территорию в 20 гектаров с трех сторон окружает лесной массив. Помимо экологии, ставка сделана на удобную логистику — путь до центра города на автомобиле занимает не больше 25 минут.

1/4 Микрорайон «Светлый» расположен рядом с пятизвездочным отелем «Рамада» Фото: Владимир Задумин

Для бизнес-аудитории группа компаний «ТЭН» строит клубный дом «Эверест» в самом центре Екатеринбурга на улице Горького, 79. Его сдача запланирована на IV квартал 2018 г. Верхние этажи клубного дома занимают пентхаусы с открытыми террасами, с которых открывается вид на столицу Урала. Внимательные сотрудники на ресепшен решат любые вопросы жильцов, от заказа ужина в квартиру до химчистки одежды.

1/2 Клубный дом «Эверест» построят в самом центре Екатеринбурга на улице Горького, 79 Фото: Владимир Задумин

Еще один объект от застройщика расположен во Втузгородке— в пяти минутах езды на машине от центра Екатеринбурга. ЖК «Эврика» сдается в конце июня текущего года, сейчас здесь ведутся внутренние работы по отделке квартир, внутреннего пространства жилого комплекса и отделка фасадов. Просторные квартиры, оборудованные по последним технологиям привлекательны для покупателей отделкой «под ключ» и уникальными инженерными решениями. На сегодня это одно из лучших предложений в столице Урала не только для проживания, но и для инвестиций, подчеркнули в компании.

1/4 ЖК «Эврика» сдается в конце июня текущего года Фото: Владимир Задумин

Одним из революционных объектов девелопера компании «ТЭН» в Екатеринбурге является ЖК «Ботанический сад», гармонично вписанный проектировщиками в облик окружающей среды и не нарушающий его. Жилой комплекс для молодых семей оформлен в зеленых тонах, дворы украсят фигуры лесных животных, подчеркивающих близость к Ботаническому саду. Особое преимущество — открывающиеся из окон виды на Ботанический сад, рассказали «URA.RU» в компании.