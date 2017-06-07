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07 июня 2017
15:17  07 июня 2017 0

В Сети пообещали награду тому, кто «ушатает» Алексея Панина

Открытая лицензия 09.06.2015. Алексей Панин., панин алексей
Актеру пора оказать психологическую помощьФото: Кадр из фильма "Жмурки"

В Сети появилось объявление о вознаграждении за ликвидацию Алексея Панина, сообщает портал «Дни.ру». Неизвестный, по-видимому, сильно возмущенный роликами актера, пообещал оружие тому, кто «ушатает» Панина «в прямом и переносном смысле».

Сам Панин не видит ничего страшного в своих роликах: «Жизнь, которая происходит в интернете и на улице, — это две разные жизни. Пока идет развитие этого скандала, за эти дни, я получил огромное количество не только негативных эмоций, но и позитивных. Мне все улыбаются. Со мной фотографируются люди, которые говорят мне потрясающие слова о моих фильмах, и моя дочь все это слышит, она не видит эти ролики. Я никакого изменения в своей жизни не увидел. Какие призывы?! О чем вы говорите? Интернет — это помойка. У меня нет никаких опасений. Я не могу комментировать бред больных людей. У меня все замечательно с работой и с окружающими людьми».

Актер, однако, извинился за участие в съемке роликов и предложил негодующим жаловаться в полицию.

«Если нормально вдуматься, то ничего не случилось. Да, если я нарушил общественный порядок, напишите на меня заявление в полицию, я понесу ответственность по административной статье. То, как мы с девушкой занимаемся сексом, не должно никого волновать: что мы сосем, как мы сосем и у кого мы сосем», — эмоционально ответил актер.

Семен Гринберг
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