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21 июля 2017
20 июля 2017
Главные новости Москвы
10:16  21 июля 2017 0

Отчет Гагарина о полете в космос продали на аукционе Sotheby’s. «У Земли очень красивое голубое сияние»

День космонавтики Челябинск, гагарин юрий
Фото Юрия Гагарина и его отчет о полете продали на аукционе почти за 50 тысяч долларовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аукционный дом Sotheby’s продал на 47,5 тысяч долларов документ о полете советского космонавта Юрия Гагарина в космос. Документ был озаглавлен как «Регистрация первого космического полета, совершенного гражданином СССР Юрием Алексеевичем Гагариным 12 апреля 1961 года на космическом корабле-спутнике „Восток“». В нем также содержится отчет первого космонавта планеты и фото Гагарина в скафандре.

Документ, составленный на английском языке, был подготовлен на бланке Центрального аэроклуба имени Чкалова. Уникальность бумаг составляет то, что первый космонавт планеты поделился своими впечатлениями о полете. Он отметил, что благодаря подготовке, не испытывал дискомфорта и хорошо себя чувствовал во время и после полета.

По словам Юрия Гагарина, с высоты 175-327 км перед ним открылся прекрасный вид на Землю, сообщает ТАСС. «У Земли очень ясное и красивое голубое сияние. Ее поверхность выглядела почти так же, как если смотреть на нее из самолета, летящего на большой высоте. Я мог ясно различить горы, реки, леса, прибрежные линии и острова», — поделился впечатлениями космонавт. Он написал также, что на фоне темноты космоса звезды выглядят еще ярче.

Представитель аукционного дома Мидори Танака отметила, что на торги были выставлены 10 предметов, связанных с советской космической программой. Между тем, самым дорогим «космическим» лотом стала сумка американского астронавта Нила Армстронга, в которую он складывал образцы лунного грунта в районе высадки модуля «Аполлон-11». Аксессуар астронавта был продан за 1,8 млн долларов.

Нина Калинина
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