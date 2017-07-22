В России создают тяжелые беспилотники и конвертопланы

В России идет разработка конвертопланов и тяжелых беспилотников. Такое заявление сделал главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев.
Генерал-полковник пояснил, что российские разработчики работают по всем направлениям. Речь идет о средних, малых и больших беспилотниках, а также конвертопланах, сообщает RT.
Бондарев также рассказал, что беспилотники смогут встраиваться в единую систему управления и летать своеобразной «стаей», — пишет Nation News. Уже сейчас оператор может вести управление одним или двумя беспилотниками, со временем будет разработана возможность управлять сразу пятью, а то и десятком аппаратов, что, помимо прочего, поможет хорошо сэкономить, добавил генерал- полковник.
Ранее сообщалось, что опытный образец беспилотного конвертоплана VRT30 представят на авиасалоне МАКС-2017.