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22 июля 2017
12:50  22 июля 2017 0

В России создают тяжелые беспилотники и конвертопланы

Генеральная репетиция парада на Красной площади. Москва, авиация
Беспилотники будут летать "стаей"Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В России идет разработка конвертопланов и тяжелых беспилотников. Такое заявление сделал главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев.

Генерал-полковник пояснил, что российские разработчики работают по всем направлениям. Речь идет о средних, малых и больших беспилотниках, а также конвертопланах, сообщает RT.

Бондарев также рассказал, что беспилотники смогут встраиваться в единую систему управления и летать своеобразной «стаей», — пишет Nation News. Уже сейчас оператор может вести управление одним или двумя беспилотниками, со временем будет разработана возможность управлять сразу пятью, а то и десятком аппаратов, что, помимо прочего, поможет хорошо сэкономить, добавил генерал- полковник.

Ранее сообщалось, что опытный образец беспилотного конвертоплана VRT30 представят на авиасалоне МАКС-2017.

Наталья Михалева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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