20:39 25 июля 2017 0

Болячка на лице у артиста только разрастается Фото: Феликс Грозданов/"Дни.ру"

Новообразование на лице Бориса Моисеева, на которое коллеги артиста и журналисты обратили внимание в Юрмале, может оказаться злокачественной опухолью. Об этом рассказывает прессе друг исполнителя, который не раскрывает свое имя.

«Я боюсь, что у Бори прогрессирующая форма меланомы, — приводят слова своего собеседника „Дни.ру“. — Дело в том, что насколько я знаю, этот нарыв у него на лице не только не исчезает, но и стремительно становится все больше». Издание отмечает, что меланома стоит на втором месте по численности смертей среди населения Земли. Опухоль поражает в основном кожные покровы, но может давать метастазы и распространяться на кости и внутренние органы.

Моисеев, отмечает издание, после перенесенного в 2010 году инсульта не бережет себя и не соблюдает рекомендации докторов. Тогда причиной нарушения мозгового кровообращения врачи Научного центра неврологии РАМН назвали сильное переутомление. После инсульта у Моисеева перестали действовать верхняя губа и левая рука. Врачи настаивали на полном отказе от спиртного и курения, иначе с ним может случиться еще один инсульт, гораздо более сильный, а в результате он уже не сможет ни говорить, ни двигаться. Однако от сигарет Моисеев отвыкнуть так и не смог.