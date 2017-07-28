Министр обороны Японии ушла в отставку после громкого скандала

09:30 28 июля 2017 0

Выяснилось, что Томиоми скрывала отчеты Фото: Википедия

Министр обороны Японии Инада Томоми подала в отставку. Временно руководить военным министерством будет Фумио Кисида.

Решение об уходе с поста министр обороны Японии Томиоми приняла после скандала с сокрытием отчетов об операции миротворцев страны в Южном Судане. Документы считались удаленными, потом их нашли, но ведомство не сообщило об этом, передает RT.

Рейтинг премьер-министра Японии Синдзо Абэ стал падать после отставки Инады Томоми, потому что прежде он активно ее поддерживал. После скандала политик извинился перед народом и пообещал сделать все необходимое для защиты страны, сообщает телеканал 360.