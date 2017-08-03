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03 августа 2017
18:47  03 августа 2017 0

Володин раскрыл секрет настоящего счастья депутата

Медиафорум. 27 апреля 2014г. Санкт-Петербург, володин вячеслав
Работа спикером Госдумы вдохновляет Вячеслава ВолодинаФото: Антон Белицкий © URA.RU

Российских депутатов делает счастливыми возможность помочь своим избирателям. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Для депутата счастье, когда он может помочь человеку. Если он от этого получает счастье и вдохновение, значит, это его призвание», — рассказал Володин молодежи на форуме «Территория смыслов», пишет «Национальная служба новостей».

Вячеслав Володин также отметил, что получает не только счастье от выполнения своей работы, но и вдохновение, передает Nation News.

Спикер также заявил на форуме, что настоящим обоснованием принятия антироссийских санкций США может служить лишь попытка свалить на Россию вину за проигрыш демократической партии на последних выборах, отмечает телеканал 360.

Нина Калинина
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