Украина не будет праздновать 8 марта

18:37 14 ноября 2017 0

Киев сэкономит на праздниках Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На Украине готов обновленный законопроект по изменению календаря государственных праздников. Согласно нему выходной день с 9 мая переносится на 8-е, также рабочим днем становится 8 марта. Об этом сообщил руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Также глава института сообщил, что 1 мая оставят выходным днем, однако формат праздника будет изменен. Теперь речь будет идти о Празднике труда, а не о Международном дне солидарности трудящихся, пишет «Интерфакс».

Документ подан на утверждение в правительство страны, однако пока не утвержден из-за замечаний со стороны Министерства культуры Украины.