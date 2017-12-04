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04 декабря 2017
03 декабря 2017
Главные новости Москвы
10:16  04 декабря 2017 0

Бывший зять Пугачевой займется одним из крупнейших транспортных проектов страны

Поселок Нагорный Деревенская ОПГ Челябинск, рельсы, железная дорога
Новая железная дорога поможет в освоении месторождений ТувыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В правительстве России утвердили план строительства железной дороги Кызыл-Курагино протяженностью 410 километров. На совещании у вице-премьера РФ Аркадия Дворковича было согласовано концессионное соглашение с инвесторами, по которому в объект вложат 192,4 миллиарда рублей. Среди участников проекта — компания известного российского бизнесмена Руслана Байсарова.

Дорогу будет строить «ТЭПК Кызыл — Курагино», пишут «Ведомости». По 47,5% в ней — у Тувинской энергетической промышленной компании (ТЭПК) Руслана Байсарова и у компании «Лидера». Каждая компания вложит по 28,9 млрд рублей, «Лидер» также организует размещение проектных облигаций на 134,6 млрд рублей.

Железная дорога Кызыл-Курагино — один из крупнейших транспортных проектов страны. Дорога тянется к угольному месторождению Элегест. Согласно открытым источникам, строительство линии началось еще в 2011 году, но остановилось из-за экономического кризиса. Предполагается, что железная дорога расширит возможности транспортной сети России, решит проблему освоения месторождений Тувы.

Руслан Байсаров с 1997 года по 2001 год состоял в отношениях с певицей Кристиной Орбакайте, которая приходится дочерью Аллы Пугачевой. Как сообщало «URA.RU», в 1998 году у Байсарова и Орбакайте родился сын Дени Байсаров. Позднее пара судилась из-за того, с кем из них должен проживать ребенок. В 2009 году суд в Грозном оставил мальчика с отцом.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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