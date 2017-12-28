Состоятельные люди испытывают больше позитивных эмоций от мыслей о себе
Исследование показало, что люди с большими доходами испытывают самые положительные эмоции от мыслей о самих себе. Менее состоятельные получают удовольствие от общения с другими людьми.
Такой вывод сделали ученые Калифорнийского университета, опросив 1519 человек, пишет Life.ru. Богачи выше всего оценили фразы вроде «Я получаю удовольствие, когда люди меня уважают». При этом людям с небольшим доходом оказались важнее любовь и сострадание, отмечает «Федеральное агенство новостей».
По словам одного из авторов исследования Пола Пиффа, оно доказывает, что деньги не гарантируют счастья, но способны повлиять на то, как оно проявляется. Результат работы ученых опубликовала Американская психологическая ассоциация.