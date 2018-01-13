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13 января 2018
Главные новости Москвы
11:54  13 января 2018 3

Долги россиян по ипотеке выросли до пяти трлн рублей

Разное. Курган, ипотека, стройка бабочкина
Россияне торопятся покупать квартиры в кредитФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Ипотечный портфель российских банков в рублях и иностранной валюте по информации на 1 декабря прошлого года превысил пять трлн рублей. Как сообщается на официальном сайте Банка России, прирост с начала 2017-го составил 13%.

Только в ноябре прошлого года было выдано ипотечных кредитов на 232,6 млрд рублей. Этот показатель стал новым рекордом, прежний был установлен в 2014 году, составив 226,6 млрд рублей.

Средневзвешенная ставка рублевой ипотеки снизилась за ноябрь на 0,15 процентного пункта и достигла минимальных 9,8% годовых. Ставка кредитов на новостройки опустилась за год на 1,71 процентных пункта — 9,66% годовых, а на приобретение готового жилья — 9,86%, подсчитали аналитики Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), приводит данные газета «Ведомости».

Ранее правительство утвердило правила получения «ипотеки для бедных». Государство будет субсидировать ставку сверх 6% годовых по ипотеке для семей, с 2018 года родивших второго или третьего ребёнка, напоминает RT. Субсидия рассчитана на срок до пяти лет, после чего ожидается снижение ипотечных ставок до 6%. Благодаря такому решению россияне могут получить до 600 млрд рублей кредитов с пониженной процентной ставкой.

Как писало «URA.RU», больше всего денег россияне задолжали микрофинансовым организациям. У них соотечетственники в декабре набрали кредитов на 24 млрд рублей — это на 30% больше, чем в том же месяце 2016 года.

Нина Калинина
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