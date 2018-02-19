23:44 19 февраля 2018 0

Актера «хоронят» в соцсетях и СМИ уже не первый раз Фото: Сильвестр Сталлоне, Instagram

В понедельник, 19 февраля, социальные сети оказались заполнены сообщениями о том, что скончался знаменитый киноактер Сильвестр Сталлоне. По информации блогеров, звезда Голливуда умерла от рака.

Подозрения, правда, сразу вызвал тот факт, что никто из родственников или представителей актера ни о чем подобном заявлять не стали, а соболезнований никто, кроме поклонников не выразил. Вскоре и сам актер вышел на связь и назвал происходящее глупостью. «Пожалуйста, не обращайте внимания на эту глупость! — написал сам Сталлоне на своей странице в сети Instagram. — Я жив, здоров и счастлив!»

Между тем, голливудскую звезду «хоронят» уже не в первый раз. Как сообщает Life, впервые эта новость появилась в 2014 году, но тогда опровержение поступило в течение считанных минут. Второй вброс произошел в 2016 году, и уже тогда в нему добавили подробностей: якобы актер был найден у себя дома в Лос-Анджелесе. Теперь авторы фейка добавили к информации и причину смерти. Если учесть, что новости о смерти Сталлоне появляются с периодичностью в два года, очередной раз его должны «похоронить» в 2020 году — когда ему будет уже 74 года.