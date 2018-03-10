Путин признал Трампа «более современным человеком»

08:51 10 марта 2018 0

Путин не пользуется Twitter, потому что у него есть «другие способы для выражения своей точки зрения» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В интервью американскому телеканалу NBC президент России Владимир Путин заявил, что не читает Twitter президента США Дональда Трампа. Более того, аккаунта в Twitter у Путина вообще нет.

«У меня есть другие способы для выражения своей точки зрения или претворения решения. Дональд более современный человек», — заявил Путин в ответ на вопрос телеведущей, которая спросила о том, почему у него нет своей странички соцсети, пишет «Интерфакс».

Также российский президент считает, что Трамп быстро учится, хотя в политике совсем недавно. Кроме того, по мнению Путина, американский президент — «бизнесмен с большим опытом».