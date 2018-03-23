Инцидент случился на пешеходном переходе (фото архивное)
В Сети появилось видео, на котором карета «скорой помощи» въезжает в толпу людей на пешеходном переходе. Инцидент произошел в Москве на пересечении 6-й Радиальной и Липецкой улиц. В результате происшествия пострадало два человека, в настоящее время их состояние уточняется, сообщает Life.ru.
Судя по видеозаписи, карета «скорой» решила проскочить на желтый сигнал светофора или же торопилась на вызов. Однако пешеходы уже вышли на дорогу. Водитель резко попытался затормозить, машину повело и она боком влетела в толпу, отчего несколько людей отлетели в сторону. Спустя несколько секунд водитель и пассажир вышли из спецтранспорта, к пострадавшим также побежали очевидцы.