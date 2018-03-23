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23 марта 2018
Главные новости Москвы
18:44  23 марта 2018 2

«Скорая» влетела в толпу на пешеходном переходе. ВИДЕО

Метель. Салехард, зима, скорая помощь, метель, снег
Инцидент случился на пешеходном переходе (фото архивное)Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Сети появилось видео, на котором карета «скорой помощи» въезжает в толпу людей на пешеходном переходе. Инцидент произошел в Москве на пересечении 6-й Радиальной и Липецкой улиц. В результате происшествия пострадало два человека, в настоящее время их состояние уточняется, сообщает Life.ru.

Судя по видеозаписи, карета «скорой» решила проскочить на желтый сигнал светофора или же торопилась на вызов. Однако пешеходы уже вышли на дорогу. Водитель резко попытался затормозить, машину повело и она боком влетела в толпу, отчего несколько людей отлетели в сторону. Спустя несколько секунд водитель и пассажир вышли из спецтранспорта, к пострадавшим также побежали очевидцы.

Ксения Томашова
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