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05 апреля 2018
14:02  05 апреля 2018 0

Жириновский назвал Свердловскую область самым безопасным местом планеты

Послание Президента РФ В. Путина Федеральному собранию РФ. Москва, жириновский владимир
Жириновский подобрел к Уралу и уральцамФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Екатеринбург претендует на "ЭКСПО 2025"
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Свердловскую область «самым безопасным местом в мире». Неожиданное заявление прозвучало на встрече с представителями Международного бюро выставок (МБВ), где обсуждались перспективы проведения Экспо-2025.

«Вот будет Экспо-2020 в Дубае. Но там ведь все боевики с Ближнего Востока отдыхают. Претендует на Экспо японская Осака. Так ведь там сейсмически опасная зона, может землетрясение произойти, — цитирует Жириновского в Facebook депутат Госдумы от Среднего Урала Дмитрий Ионин. «Баку? Там рядом Карабах, и вообще сложные территории Ближнего Востока. А вот Свердловская область — самое безопасное место в мире!» — резюмировал бессменный лидер ЛДПР.

Как уже сообщало «URA.RU», Екатеринбург уже второй раз пытается стать местом проведения Экспо. 3—4 апреля комиссия МБВ ознакомилась с заявочной книгой Екатеринбурга, а также совершила облет территории Верх-Исетского пруда, где планируется строительство экспо-города. Также в программе встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Владимир Васин
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