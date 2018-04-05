Жириновский назвал Свердловскую область самым безопасным местом планеты

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Свердловскую область «самым безопасным местом в мире». Неожиданное заявление прозвучало на встрече с представителями Международного бюро выставок (МБВ), где обсуждались перспективы проведения Экспо-2025.
«Вот будет Экспо-2020 в Дубае. Но там ведь все боевики с Ближнего Востока отдыхают. Претендует на Экспо японская Осака. Так ведь там сейсмически опасная зона, может землетрясение произойти, — цитирует Жириновского в Facebook депутат Госдумы от Среднего Урала Дмитрий Ионин. «Баку? Там рядом Карабах, и вообще сложные территории Ближнего Востока. А вот Свердловская область — самое безопасное место в мире!» — резюмировал бессменный лидер ЛДПР.
Как уже сообщало «URA.RU», Екатеринбург уже второй раз пытается стать местом проведения Экспо. 3—4 апреля комиссия МБВ ознакомилась с заявочной книгой Екатеринбурга, а также совершила облет территории Верх-Исетского пруда, где планируется строительство экспо-города. Также в программе встреча с президентом России Владимиром Путиным.