Российский банкир, финансировавший националистов, объявлен в международный розыск

10:27 12 апреля 2018 0

Владелец обанкротившегося банка скрылся за границей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственный комитет РФ инициировал международный розыск владельца Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Романа Попова и его заместителя Ольги Арсентьевой. Банкиры обвиняются в растрате 410 миллионов рублей. Еще один один фигурант дела, вице-президент ПЧРБ Дмитрий Меркулов, находится под арестом с января 2017 года.

Следствие пошло на радикальные меры после того, как Попов долгое время скрывался от суда и не реагировал на повестки. По утверждениям адвокатов главы ПЧРБ, уведомления отправлялись судом на адрес в Москве, по которому банкир не проживает уже долгое время. Сам Попов покинул Россию и в данный момент проходит лечение за границей, сообщает «Коммерсант».

Руководство ПЧРБ попало под уголовное преследование зимой 2017 года. Незадолго до этого в 2016 году ПРРБ был лишен лицензии и признан банкротом. В отчетности учреждения была обнаружена недостача в размере 26 миллиардов рублей. В феврале 2017 Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обнаружило в банке еще одну финансовую «дыру» на сумму 9,33 миллиарда рублей, уточняет РБК.

ПЧРБ был основан в 1996 году по инициативе правительства Чехии. В 2014 году банк приобрел дополнительную известность после того, как предоставил кредит в 9 миллионов евро французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Помимо этого в ПЧРБ размещались средства ЦБ Ирана.