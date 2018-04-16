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16 апреля 2018
Главные новости Москвы
16:56  16 апреля 2018 0

Банк России отозвал лицензию у банка однокурсника Путина

Открытая лицензия от 10.07.2017. Бедность, нищета , бедность, нищета, нет денег, пустые карманы
ОФК Банк оказался неспособным рассчитаться с кредиторамиФото: pixabay.com
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Банк России 16 апреля отозвал лицензию у московского «ОФК Банка», крупнейшим акционером которого является Николай Егоров, однокурсник президента РФ Владимира Путина. В конце марта регулятор назначил временную администрацию в банке, функции которой возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ), и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Такое решение ЦБ принял из-за «неустойчивого финансового положения» «ОФК Банка» и «наличия угрозы интересам кредиторов и вкладчиков», передает РБК. Проблемы у «ОФК Банка» возникли из-за кредитования взаимосвязанных предприятий алкогольной отрасли с использованием схем для формального соблюдения требований ЦБ. Банк неоднократно нарушал требования законодательства и нормативных актов ЦБ. АСВ выявило, что банк полностью утратил капитал, сообщают «Ведомости». В итоге из-за крайне низкого качества активов, значительной дыры в капитале и неспособности банка рассчитаться с кредиторами санацию «ОФК Банка» признали экономически нецелесообразной.

Капитал банка на 1 января 2018 года составлял 8,1 млрд руб., прибыль оценивалась в 851,78 млн руб., чистые активы «ОФК Банка» составляли 63,2 млрд руб. Крупнейший акционер кредитной организации — однокурсник главы государства, партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николай Егоров. В банке он владеет долей в 25%.

Ксения Томашова
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