Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал свое мнение о дневной норме потребления спиртного. По его мнению, качественный алкоголь полезен, если его пить «по-европейски».
Белорусский лидер призвал соотечественников переходить с самогона и других крепких напитков на «нормальные вина». По его мнению, пара бокалов в день полезны для здоровья, если речь идет о качественном напитке.
«Я не против, если люди 70-100 грамм водки через день выпивают. Но мы же не умеем по 70-100 грамм. Мы же если сядем, надо литр залить крепких напитков за один раз. А здоровья это не прибавляет. Поэтому надо привыкать к европейскому варианту потребления», — цитирует Лукашенко «Газета.ру».
Президент Беларуси действительно знает толк в качественном алкоголе. К примеру, при визите в Грузию он с удовольствием продегустировал коньяк 125-летней выдержки в компании со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили, сообщают Nation News. Отдарился Лукашенко малогабаритным трактором BELARUS-152. Ранее Лукашенко подарил грузинскому президенту семенную картошку — тот увлекается любительским огородничеством на своем участке.