Вексельберг поспорил с «Газпромом» о цене компании, которая отапливает пол-Екатеринбурга

Вексельберг оценил свою компанию в 100 млрд рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В рамках объединения энергокомпаний «Т Плюс» миллиардера Виктора Вексельберга и «Газпром энергохолдинга» завершился этап оценки активов. Компанию бизнесмена оценили в 40—45 млрд рублей, его партнера — в 360 млрд рублей. Доли в совместном предприятии должны быть пропорциональны суммам. Однако доля в 11% от объединенной структуры не устраивает Вексельберга.

«„Ренова“ (включает в себя „Т Плюс“) может получить 11%. Это не устраивает группу, которая оценивает свои активы не менее чем в 100 млрд рублей», — передает источник «Коммерсанта». Вексельберг планирует получить не менее 25% кресел совете директоров совместного предприятия, право блокирующего голоса и назначения гендиректора. Чтобы добиться этого «Ренова» может включить в сделку дополнительные активы: «Уральский турбинный завод» и группу «Хевел».

Издание указывает, что «Газпром энергохолдинг» во избежание санкционных рисков хочет провести сделку через посредника: долю «Т Плюс» у «Реновы» выкупит сторонний банк, а холдинг затем перекупит этот пакет. Однако комментировать условия объединения активов в компаниях отказались.

Ранее сообщалось, что Вексельберг планирует объединить компанию «Т Плюс» со структурой «Газпрома». Позже миллиардер сократил свою долю в «Т Плюс» с 57,10% до 39,59%, чтобы обезопасить предприятие от возможных западных санкций. Это предприятие является крупнейшей в России частной энергетической компанией, она отапливает более 60% Екатеринбурга. Бывшим председателем компании был нынешний врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер.