Американский генерал предупредил, что Россия может заблокировать Одессу

Для защиты от российского флота НАТО нужна «защитная сфера», считает Бен Ходжес Фото: Минобороны России

Российский Военно-морской флот может заблокировать Одессу, если произойдет конфликт с НАТО и его странами-партнерами. Об этом заявил глава отдела стратегических исследований Центра анализа европейской политики, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью DELFI.

По его мнению, НАТО и его союзникам необходимо создать собственную «защитную сферу», задействовав морские и наземные системы. Тогда альянсу будет что противопоставить тому, что «делает Россия». «[Эти системы] помогут защитить в первую очередь Румынию и не дать ВМФ России заблокировать, например, Одессу. А это, на мой взгляд, может произойти», — приводит слова генерала «Газета.ру».