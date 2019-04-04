03 апреля 2019

В Эстонии призвали обсудить с Россией отмену санкций

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 10:17
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Заседание комитета по аграрной политике. Курган, бумаги, документы
Эстонская сторона отправила запрос на встречу их президента с Владимиром ПутинымФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить отмену антироссийских санкций и контрмер Кремля с главой России Владимиром Путиным. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«Может, хватит уже этих санкций и контрсанкций. Вот и тема для президента Кальюлайд, о чем в Москве поговорить», — говорится в сообщении. Поводом для такого высказывания стало уничтожение кильки из Эстонии. На прошлой неделе управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям отчиталось об уничтожении 72 тонн прибалтийской рыбы.

Ранее глава отдела коммуникации канцелярии эстонского президента Кайди Ахер сообщила, что Керсти Кальюлайд намерена встретиться с Владимиром Путиным во время своей поездки в Москву 18 апреля. Встреча еще не утверждена, но официальный запрос был отправлен, передает портал «Утро.ру».

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