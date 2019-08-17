В двух районах Приморья ввели режим ЧС из-за угрозы подтоплений

В двух районах Приморского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений, заявил врио вице-губернатора края Олег Мельников на оперативном совещании.
«Аварийно-восстановительные работы продолжаются, критичной ситуации нет. Сегодня дополнительно попросили ввести режимы ЧС Лесозаводск и Октябрьский район. Разрешение такое дано. В Лесозаводске разлив воды, более 80 домов уже попали в зону подтопления», — приводит слова Мельникова сайт краевой администрации.
По данным властей, в регионе подтоплено около 130 домов, больше 460 подворий и 450 гектаров сельхозугодий, передает агентство Nation News. Режим чрезвычайной ситуации действует также в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Пограничном районах и Уссурийском городском округе.
По сообщению ГУ МЧС по краю, после прошедшего на прошлой неделе тайфуна «Кроса», который привел к паводку, нет проезда на 15 участках дорог в шести районах и Уссурийском городском округе. В ближайшие дни также прогнозируются дожди.
Ранее из-за паводка в Иркутской области погибли 25 человек, число пострадавших оценивалось в 38 тыс. человек. Причиной стал прорыв дамбы на реке Оке, пишет RT. В зоне затопления оказалось около 11 тысяч домов с населением более трех тысяч человек. По предварительным оценкам местных властей, сумма ущерба составила 31 млрд рублей.